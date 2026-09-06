Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Centru de apicultură în flăcări, familia a pierdut tot. Apicultor în lacrimi: Era singura mea sursă de venit

Incendiu în Iași

Incendiu în Iași

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 sept. 2026, 11:07
SursăRealitatea PLUS

Incendiu devastator la un centru de apicultură din Iași. Flăcările au distrus toată casa în care un apicultor avea depozitați stupii.

Imaginile cu flăcările care mistuiau construcția au fost surprinse de martori. Din fericire nu au existat victime, însă pagubele sunt unele enorme iar apicultorul a postat un mesaj disperat pe pagina sa de socializare.

„În urma unui incendiu, am pierdut aproape tot ce aveam pentru apicultură. Apicultura este singura mea sursă de venit și singurul meu mijloc de a-mi întreține familia”, a postat bărbatul pe pagina sa de Facebook. 

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Iașiincendiuapiculturaapicultorstupi

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe