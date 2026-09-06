Centru de apicultură în flăcări, familia a pierdut tot. Apicultor în lacrimi: Era singura mea sursă de venit

Publicat 6 sept. 2026, 11:07 Sursă Realitatea PLUS

Incendiu devastator la un centru de apicultură din Iași. Flăcările au distrus toată casa în care un apicultor avea depozitați stupii.

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