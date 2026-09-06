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Accident grav în Timiș. Un bărbat a fost descarcerat după ce mașina s-a răsturnat

Accident în Timiș

Accident în Timiș

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 sept. 2026, 08:44

Un accident rutier s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 05:55, pe strada Semenic din Ghiroda, județul Timiș. Un autoturism s-a răsturnat, iar șoferul a rămas blocat în interior.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul ISU Timiș, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, două autospeciale de descarcerare și un echipaj SMURD.

Salvatorii au reușit să îl scoată pe bărbat din mașina răsturnată. Acesta era conștient și cooperant în momentul extragerii, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții ISU Timiș.

Victima a primit îngrijiri medicale la locul accidentului, apoi a fost transportată la spital pentru investigații și tratament. Circumstanțele în care autoturismul s-a răsturnat urmează să fie stabilite.

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