Accident grav în Timiș. Un bărbat a fost descarcerat după ce mașina s-a răsturnat

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 sept. 2026, 08:44

Un accident rutier s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 05:55, pe strada Semenic din Ghiroda, județul Timiș. Un autoturism s-a răsturnat, iar șoferul a rămas blocat în interior.

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