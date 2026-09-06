Drone detectate lângă granița României cu Ucraina. RO-Alert în nordul județului Tulcea

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 sept. 2026, 08:17

Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au identificat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, mai multe ținte aeriene aflate în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina. Situația a dus la activarea procedurilor de alertă și la transmiterea unui mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

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