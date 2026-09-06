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Drone detectate lângă granița României cu Ucraina. RO-Alert în nordul județului Tulcea

Dronă Shahed-136 (foto: profimedia)

Dronă Shahed-136 (foto: profimedia)

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 sept. 2026, 08:17

Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au identificat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, mai multe ținte aeriene aflate în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina. Situația a dus la activarea procedurilor de alertă și la transmiterea unui mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

Potrivit MApN, radarele Armatei Române au detectat grupul de drone în jurul orei 23.40.

În contextul apariției țintelor aeriene, două avioane F-18 aparținând Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în misiune de Poliție Aeriană Întărită, precum și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române au fost pregătite pentru intervenție.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru ca populația din zona de nord a județului Tulcea să poată fi avertizată. Mesajul RO-Alert a fost emis la ora 00.10.

Ministerul Apărării a transmis că, pe durata alertei, nu au existat informații privind intrarea unor aparate de zbor în spațiul aerian al României.

Alerta aeriană a fost încheiată la ora 00.42, după ce nu au mai existat elemente care să justifice menținerea măsurilor de siguranță.

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