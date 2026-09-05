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Social· 2 min citire
Vești bune pentru șoferii din Capitală: restricțiile din zona Piața Unirii se ridică exact înainte de startul anului școlar
Planșeul Unirii
Șoferii din zona centrală a Bucureștiului vor respira ușurați chiar de luni, când începe noul an școlar: restricțiile de circulație impuse în vară în zona Piața Unirii se ridică, urmând planul anunțat de autorități.
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