Vești bune pentru șoferii din Capitală: restricțiile din zona Piața Unirii se ridică exact înainte de startul anului școlar

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 19:45

Șoferii din zona centrală a Bucureștiului vor respira ușurați chiar de luni, când începe noul an școlar: restricțiile de circulație impuse în vară în zona Piața Unirii se ridică, urmând planul anunțat de autorități.

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