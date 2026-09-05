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Vești bune pentru șoferii din Capitală: restricțiile din zona Piața Unirii se ridică exact înainte de startul anului școlar

Planșeul Unirii

Planșeul Unirii

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 19:45

Șoferii din zona centrală a Bucureștiului vor respira ușurați chiar de luni, când începe noul an școlar: restricțiile de circulație impuse în vară în zona Piața Unirii se ridică, urmând planul anunțat de autorități.

Primăria Sectorului 4 a confirmat că traficul auto va reveni la configurația obișnuită pe arterele din perimetrul Piața Unirii – Cantemir – restaurant Horoscop, exact în ziua în care mii de elevi se întorc pe băncile școlii și fluxul de maşini din Capitală crește considerabil.

Vestea vine după șase luni de restricții impuse din cauza lucrărilor la Planșeul Unirii, o structură veche de aproape un secol, aflată într-un stadiu avansat de degradare. Chiar dacă circulația se reia normal, șantierul nu se închide — muncitorii continuă lucrările în interiorul zonei protejate.

Ce urmează pentru Planșeul Unirii

Constructorii și-au propus ca, până la finalul acestui an, întreaga placă de beton a noii structuri să fie finalizată. Este vorba despre o etapă esențială a proiectului de modernizare care va înlocui complet vechiul planșeu.

Un prim pas în acest sens a fost făcut deja pe 25 august, când o porțiune din zonă a fost redată parțial circulației, după finalizarea lucrărilor la trotuare, carosabil și marcaje rutiere.

Detalii oficiale, duminică

Primarul Daniel Băluța a anunțat că va organiza duminică o conferință de presă în care va oferi informații complete despre ridicarea restricțiilor, stadiul actual al șantierului și pașii următori ai proiectului.

Anunțul este așteptat cu interes de bucureșteni, mai ales în contextul aglomerației tipice de la începutul anului școlar, când traficul din Capitală atinge, de regulă, valori de vârf.

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