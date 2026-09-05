Incendii de pădure în Bihor și Vâlcea. Flăcările au afectat circa 25 de hectare

Un incendiu de vegetație forestieră de amploare a izbucnit sâmbătă după-amiază în apropierea localității Mizieș, județul Bihor. Potrivit estimărilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor, focul a afectat aproximativ 25 de hectare de pădure.
Alarma a fost dată în jurul orei 14:00, iar la intervenție au fost mobilizate cinci echipaje ale pompierilor militari de la Secția Beiuș și Stația Ștei. Acțiunea este sprijinită și de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Drăgănești.
Pompierii încearcă să oprească înaintarea focului și să lichideze focarele active. Vântul puternic, care își schimbă frecvent direcția, complică însă misiunea și poate favoriza extinderea flăcărilor.
Reprezentanții ISU Bihor au precizat că, până în acest moment, incendiul nu a ajuns în apropierea locuințelor. Intervenția rămâne în desfășurare.
Incendiu și într-o pădure din Vâlcea
Un alt incendiu forestier a fost semnalat sâmbătă în județul Vâlcea, în zona localității Vaideeni, pe traseul Balota. La fața locului au intervenit pompieri din cadrul Punctului de Lucru Bunești și al Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea.
Forțele de intervenție acționează cu două autospeciale de stingere și cu sprijinul echipajelor voluntare din localitate. Pentru evaluarea din aer a zonei și identificarea focarelor a fost trimis și un echipaj dotat cu dronă.
Canicula crește riscul de incendii
Incendiile au loc într-o zi cu temperaturi ridicate în mare parte din România. Aproape toată țara se află sub atenționare Cod galben de caniculă, iar în Banat și Oltenia maximele pot urca până la 363636 de grade Celsius.
Temperaturile foarte ridicate, uscăciunea și rafalele de vânt pot crește riscul izbucnirii și propagării rapide a incendiilor de vegetație sau de pădure.