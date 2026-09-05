Incendii de pădure în Bihor și Vâlcea. Flăcările au afectat circa 25 de hectare

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 17:13

Un incendiu de vegetație forestieră de amploare a izbucnit sâmbătă după-amiază în apropierea localității Mizieș, județul Bihor. Potrivit estimărilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor, focul a afectat aproximativ 25 de hectare de pădure.

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