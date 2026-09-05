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Justitie· 1 min citire
Diplome false la o școală din București: Nicușor Dan și Donald Trump printre „premiați”
Școala Sfanta Treime
Publicat5 sept. 2026, 11:45
Actualizat5 sept. 2026, 11:51
SursăRealitate Plus
Scandalul diplomelor false pe care apar nume de politicieni a ajuns pe masa procurorilor! Administrația Prezidențială a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care trebuie acum să stabilească cine a scris, ștampilat și semnat astfel de documente controversate, potrivit Realitatea Plus.
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