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Justitie· 1 min citire

Diplome false la o școală din București: Nicușor Dan și Donald Trump printre „premiați”

Școala Sfanta Treime

Școala Sfanta Treime

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 sept. 2026, 11:45
Actualizat5 sept. 2026, 11:51
SursăRealitate Plus

Scandalul diplomelor false pe care apar nume de politicieni a ajuns pe masa procurorilor! Administrația Prezidențială a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care trebuie acum să stabilească cine a scris, ștampilat și semnat astfel de documente controversate, potrivit Realitatea Plus.

Este vorba despre diplome false cu care mai mulți politicieni, inclusiv Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și chiar președintele american Donald Trump, sunt „premiați” pentru participarea în așa-zise proiecte pe tema educației sexuale.

În total, au fost completate 10 diplome pe numele unor politicieni şi personalităţi din România sau din Statele Unite.

Documentele care poartă semnătura directorului și ștampila școlii au fost găsite de o profesoară de la Școala Gimnazială „Sfânta Treime” din București.

Potrivit unei expertize solicitate de cadrul didactic, s-a stabilit că semnătura i-ar aparține, într-adevăr, directorului școlii, iar ștampila folosită ar fi cea originală. În replică, directorul școlii acuză că ar fi ținta unei campanii de denigrare.

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