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Justitie· 1 min citire

Afacere cu vize de flotant: până la 1.500 de lei pentru o adresă

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Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 19:03
Actualizat3 sept. 2026, 19:07
SursăRealitatea PLUS

Vizele de flotant au ajuns să fie vândute la vedere pe internet, iar o adresă în acte poate costa până la 1.500 de lei. Proprietarii își oferă locuințele pentru cei care au nevoie de o reședință fictivă, iar tranzacțiile sunt negociate direct, inclusiv pentru părinții care încearcă să își înscrie copiii la școli din zonele dorite.

Adrese fictive, vândute online pentru înscrierea copiilor la școli sau grădinițe

Anunțurile sunt postate pe rețelele sociale din timp. Este o afacere în creștere și fără paravan, pentru că grupuri întregi de persoane negociază prețul pentru o adresă. Costurile însă pot ajunge la mii de lei.

Fenomenul a ajuns în atenția autorităților. Polițiștii au făcut verificări după ce au apărut suspiciuni privind vize de flotant fictive. Au făcut verificări la sute de adrese, unde zeci de copii figurau cu același domiciliu.

Cumpărătorii pot risca până la doi ani de închisoare pentru fals în declaraţii, în timp ce proprietarii pot fi acuzaţi şi de evaziune fiscală, iar în cazul lor pedeapsa poate ajunge până şi la 4 ani în spatele gratiilor.

Astfel de produse se realizează de mulți ani. Polițiștii descoperă frecvent diverse rețele în toată țara. Și în Capitală, acum opt ani, s-au descoperit 15.000 de oameni luați în spațiu la trei adrese, pe o rază de doi kilometri.

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