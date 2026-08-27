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Politica· 1 min citire

Fritz atacă justiția și spune că liberalii au greșit votând legea ANI: USR nu mai vrea premieri-iepuri

Dominic Fritz și Ilie Bolojan

Dominic Fritz și Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 aug. 2026, 19:21
SursăRealitatea PLUS

Dominic Fritz atacă justiția după ce a trecut legea ANI care îl va lăsa fără Primărie după promulagare. Liderul USR acuză social-democrații și îi numește extremiști, iar de cealaltă parte, susține că liberalii au făcut o greșeală votând legea care ne asigură 770 de milioane de euro din PNRR. Mai mult, Fritz susține că useriștii nu vor vota niciodată un guvern PSD.

Relația cu PNL a fost pragmatică. Nu mă regăsesc în pasiunea cu 'până la capăt'. Noi am făcut o constatare și asta este că în acest moment mai multe forțe trebuie să se unească pentru a opri pe de o parte un pericol de nebuni extremiști de extremă dreaptă și pe de altă parte un PSD care a pierdut orice fel de busolă morală și care tot ce face este pentru a-și umple cutiile de pantofi și care oprește orice încercare de reformă, care până la urmă dă bani în buzunarele oamenilor, nu în buzunarele privilegiaților.

Ce pot să spun eu este că la poziția noastră nu s-a schimbat nimic. Nu facem și nu susținem un guvern cu PSD.

Ne-am lămurit după două încercări cu tot felul de iepuri din pălărie, ne-am lămurit să fie o chestie asumată, să știe lumea cine ia deciziile, cine ne guvernează, cine își asumă eșecurile și succesele.

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