Fritz atacă justiția și spune că liberalii au greșit votând legea ANI: USR nu mai vrea premieri-iepuri

Publicat 27 aug. 2026, 19:21 Sursă Realitatea PLUS

Dominic Fritz atacă justiția după ce a trecut legea ANI care îl va lăsa fără Primărie după promulagare. Liderul USR acuză social-democrații și îi numește extremiști, iar de cealaltă parte, susține că liberalii au făcut o greșeală votând legea care ne asigură 770 de milioane de euro din PNRR. Mai mult, Fritz susține că useriștii nu vor vota niciodată un guvern PSD.

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