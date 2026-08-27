Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Fritz atacă justiția și spune că liberalii au greșit votând legea ANI: USR nu mai vrea premieri-iepuri
Dominic Fritz și Ilie Bolojan
Publicat27 aug. 2026, 19:21
SursăRealitatea PLUS
Dominic Fritz atacă justiția după ce a trecut legea ANI care îl va lăsa fără Primărie după promulagare. Liderul USR acuză social-democrații și îi numește extremiști, iar de cealaltă parte, susține că liberalii au făcut o greșeală votând legea care ne asigură 770 de milioane de euro din PNRR. Mai mult, Fritz susține că useriștii nu vor vota niciodată un guvern PSD.
Citește și
- 19:10Ion Cristoiu: Legea salarizării, o bombă nucleară cu ceas. Slavă Domnului că a căzut
- 19:01Tanczos Barna spune condiția UDMR pentru viitorul Guvern. Cu cine refuză categoric să intre la guvernare
- 17:23Ștefăniță Avrămescu (deputat AUR): „Diana Buzoianu a transformat Ministerul Mediului într-o fabrică de propagandă pentru propria imagine”
- 15:55Ramona Ioana Bruynseels (deputat AUR): „După 114 zile de blocaj, nu avem nici Guvern, nici Legea salarizării. Pentru ce ați mai stat?”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News