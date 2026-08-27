Ion Cristoiu: Legea salarizării, o bombă nucleară cu ceas. Slavă Domnului că a căzut

Publicat 27 aug. 2026, 19:10 Sursă Realitatea PLUS

„O bombă nucleară cu ceas", așa descrie analistul Realitatea PLUS, Ion Cristoiu proiectul legii salarizării. În opinia sa, graba cu care ar fi trebuit adoptată legea, pentru ca România să nu piardă banii din PNRR, putea transforma această reformă într-o adevărată bombă pentru economia țării.

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