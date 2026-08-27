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Politica· 1 min citire

Ion Cristoiu: Legea salarizării, o bombă nucleară cu ceas. Slavă Domnului că a căzut

Ion Cristoiu

Ion Cristoiu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 aug. 2026, 19:10
SursăRealitatea PLUS

„O bombă nucleară cu ceas", așa descrie analistul Realitatea PLUS, Ion Cristoiu proiectul legii salarizării. În opinia sa, graba cu care ar fi trebuit adoptată legea, pentru ca România să nu piardă banii din PNRR, putea transforma această reformă într-o adevărată bombă pentru economia țării.

Vă imaginați ce conținea legea salarizării unitare? Ea cred că ar fi fost cum să fi spulberat România de pe fața globului. Așa că faptul că nu s-a votat este un mare succes al României. O mare victorie. O mare victorie a națiunii.

Da, ne-a trecut glonțul pe lângă ureche și sigur că trebuie să o refacem. Această lege trebuie făcută pe îndelete și, nici într-un caz, sub presiunea „repede-repede, că trebuie să luăm niște bani de la Comisia Europeană

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