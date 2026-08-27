Premieră medicală la Londra: prima operație de creier asistată de inteligență artificială i-a salvat vederea unui bărbat

Neurochirurgii de la Spitalul Național de Neurologie și Neurochirurgie (NHNN) din Londra, parte a rețelei University College London Hospitals (NHS Foundation Trust), au realizat prima operație din lume asistată de inteligență artificială (AI) pentru îndepărtarea unei tumori cerebrale. Intervenția i-a salvat vederea lui Rhys Hibbert, un bărbat de 48 de ani, potrivit reprezentanților autorităților din domeniul sănătății.
Operația a avut loc în mai, dar detaliile au fost ținute secrete până acum
Operația a avut loc în luna mai, însă amănuntele au fost făcute publice abia joi, după încheierea perioadei de recuperare a pacientului. În timpul intervenției, echipa chirurgicală a păstrat controlul deplin asupra procedurii, în timp ce sistemul de inteligență artificială a analizat, în timp real, imaginile transmise de camerele video, ajutând la identificarea nervilor și vaselor de sânge din jurul tumorii — o formațiune de doar 11 mm, localizată pe glanda pituitară a lui Hibbert.
Tehnologia, folosită pentru prima dată pe un pacient real
Sistemul de inteligență artificială identifică structurile anatomice minuscule din creier prin codificarea pe culori a elementelor esențiale, ajutând chirurgii să le recunoască în siguranță. Spitalul folosise deja această tehnologie ca instrument de cercetare, dar operația lui Hibbert a fost prima aplicare a sa pe un pacient.
Zona vizată este deosebit de riscantă: glanda hipofiză, vasele de sânge și nervii care controlează vederea sunt strâns grupate, iar o eroare de doar un milimetru poate provoca orbire, accident vascular cerebral sau deces, potrivit oficialilor din domeniul sănătății.
"Am senzaţia că am o vedere panoramică de 360 de grade"
La o săptămână după operație, Hibbert a reușit să meargă singur, fără ochelari sau baston. "Când mi-am revenit, puteam vedea totul din sală foarte clar", a povestit el. De atunci, s-a întors la muncă, în funcția de manager al serviciului clienți. "Am senzația că am o vedere panoramică de 360 de grade asupra a tot ceea ce mă înconjoară", a mai spus pacientul.
Cum a fost antrenat sistemul de AI
Dr. Sophia Bano, conferențiar în robotică și inteligență artificială la UCL și coordonatoarea tehnică a sistemului, a explicat că acesta a fost antrenat pe baza a sute de înregistrări video chirurgicale. "Sistemul a fost expus la o gamă largă de exemple chirurgicale pe care un chirurg ar avea nevoie de mulți ani pentru a le întâlni", a spus ea, precizând că tehnologia este concepută să recunoască în timp real structurile anatomice critice, instrumentele chirurgicale și interacțiunile tisulare, sprijinind astfel chirurgul în proceduri extrem de delicate.
Fără operație, pacientul risca să orbească
Diagnosticat în 2024, Hibbert fusese tratat inițial fără intervenție chirurgicală, însă simptomele s-au agravat în timp, incluzând un dezechilibru hormonal sever și probleme de vedere. Potrivit reprezentanților autorităților sanitare, fără această operație, bărbatul risca să rămână orb.