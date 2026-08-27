Premieră medicală la Londra: prima operație de creier asistată de inteligență artificială i-a salvat vederea unui bărbat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 12:03

Neurochirurgii de la Spitalul Național de Neurologie și Neurochirurgie (NHNN) din Londra, parte a rețelei University College London Hospitals (NHS Foundation Trust), au realizat prima operație din lume asistată de inteligență artificială (AI) pentru îndepărtarea unei tumori cerebrale. Intervenția i-a salvat vederea lui Rhys Hibbert, un bărbat de 48 de ani, potrivit reprezentanților autorităților din domeniul sănătății.

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