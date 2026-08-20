Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Primarul din Moldova Nouă, atac la Dominic Fritz: „Se comportă ca un copil răsfățat, nu ca un lider de partid”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 13:13
SursăRealitatea PLUS

Dominic Fritz se comportă ca un copil, nu ca un lider de partid! Este mesajul transmis în exclusivitate la Realitatea plus de primarul orașului Moldova Nouă, care și-ar putea pierde mandatul din cauza aceleași legi împotriva căreia militează Dominic Fritz. Mai mult, edilul spune că Dominic Fritz doar se victimizează, iar prin comportamentul său nu face decât să inflameze situația gravă din România, potrivit Realitatea PLUS.

„Aș compara cu atitudinea copilului cel mic al meu, care e răsfățat și se pare că dacă nu se întâmplă ceva cum vrea el, e... trebuie să plângă și trebuie să se vaite. Mi se pare o abordare imatură pentru un președinte de partid. Repet, eu nu am o problemă cu omul Fritz, cu abordarea Fritz. Noi de multe ori o luăm la nivel personal, orice conflict îl ducem la nivel personal. Dar este o formă de răsfăț, nu cred că niciun partid nu va sta într-un singur om, cum nici Moldova Nouă nu va sta în primarul Adrian Torma.

Eu încerc să respect legea și cred că prin astfel de abordări noi doar cumva inflamăm o situație critică pe care o are România, doar pentru a apăra un interes mai mult individual sau al unui grup decât de a rezolva problemele reale ale României. Puțin și simplu am ajutat niște copii din orașul Moldova Nouă și doar am semnat un document, dar asta nu-mi dă dreptul să nu respect legea și să apreciez că așa trebuie făcute lucrurile. Dacă vrem să schimbăm ceva în țara noastră, trebuie să avem și o abordare demnă, să acceptăm că și ceea ce nu ne convine, dar dacă este legal, trebuie respectat”, a declarat edilul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

adrian tormadominic fritz

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe