Primarul din Moldova Nouă, atac la Dominic Fritz: „Se comportă ca un copil răsfățat, nu ca un lider de partid”

Publicat 20 aug. 2026, 13:13 Sursă Realitatea PLUS

Dominic Fritz se comportă ca un copil, nu ca un lider de partid! Este mesajul transmis în exclusivitate la Realitatea plus de primarul orașului Moldova Nouă, care și-ar putea pierde mandatul din cauza aceleași legi împotriva căreia militează Dominic Fritz. Mai mult, edilul spune că Dominic Fritz doar se victimizează, iar prin comportamentul său nu face decât să inflameze situația gravă din România, potrivit Realitatea PLUS.

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