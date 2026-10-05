UMF „Carol Davila” deschide noul an universitar cu un mesaj puternic pentru viitorii medici: „Niciun algoritm nu poate înlocui încrederea într-un om”
Universitatea „Carol Davila”
UMF „Carol Davila” București a deschis anul universitar 2026-2027 în prezența studenților, profesorilor și unor nume importante din medicina românească. Rectorul Viorel Jinga le-a transmis bobocilor un mesaj despre profesie, tehnologie și legătura dintre medic și pacient.
Un nou început pentru viitorii medici ai României. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a deschis luni anul universitar 2026-2027, într-o ceremonie care a adus împreună studenți, familii, profesori și personalități importante ale lumii medicale.
Pentru boboci, a fost primul contact cu atmosfera unei universități în care următorii ani vor însemna deopotrivă studiu intens, practică și formarea pentru una dintre profesiile cu cea mai mare responsabilitate. Iar mesajul transmis de conducerea universității a fost că medicina viitorului trebuie să rămână, înainte de toate, despre oameni.
Ceremonia s-a desfășurat în Amfiteatrul „George E. Palade” al Facultății de Medicină și a început cu tradiționalul „Gaudeamus”, intonat de Corul Universitar. Evenimentul a fost deschis de profesorul Dragoș Vinereanu, președintele Senatului UMFCD, iar apoi rectorul Viorel Jinga s-a adresat noii generații de studenți. În ultimii ani, UMF „Carol Davila” și-a consolidat prezența atât în educația medicală, cât și în zona de cercetare și dezvoltare. Deschiderea noului an a venit astfel și cu un mesaj despre responsabilitatea unei noi generații care intră în medicină.
Viorel Jinga: „Facultatea nu trebuie doar trecută. Trebuie și trăită”
Unul dintre cele mai puternice momente ale ceremoniei a fost discursul rectorului Viorel Jinga. Într-o perioadă în care inteligența artificială și noile tehnologii intră tot mai mult în medicină, acesta le-a amintit studenților că relația dintre medic și pacient rămâne esențială. Dincolo de aparatură, algoritmi și instrumente moderne, pacientul va continua să caute încrederea pe care o poate avea într-un om. Este o idee care pune dimensiunea umană a profesiei în centrul formării medicale.
„Pacientul care intră în cabinet va continua să caute ceva ce niciun algoritm nu poate înlocui: încrederea într-un om. Ambiția mea este ca, atunci când veți absolvi, să nu spuneți doar «La Carol Davila am învățat medicină», ci și «La Carol Davila am trăit niște ani frumoși». Pentru că facultatea nu trebuie doar trecută. Trebuie și trăită”, le-a transmis rectorul UMF „Carol Davila”.
Mesajul spune multe și despre direcția pe care Viorel Jinga încearcă să o imprime universității: performanță academică, dar fără ca studentul să fie redus la examene, note și ani de studiu. În discursurile și proiectele instituției apare tot mai des ideea unei medicine care combină cercetarea și tehnologia cu apropierea de pacient. În 2026, UMF „Carol Davila” a fost plasată pe primul loc la nivel național în Performance Ranking of Scientific Papers, iar în domeniul Medicină a ocupat poziția 261 la nivel mondial. Universitatea și-a reconfirmat în același an prezența în clasamentul internațional Shanghai pentru domeniile Clinical Medicine și Public Health.
Nume importante ale medicinei românești, alături de studenți
La deschiderea anului universitar au fost prezenți profesori și medici cu experiență, dar și reprezentanți ai studenților. Mesaje de bun venit au transmis Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate din Senat, Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, academicianul Ioanel Sinescu și profesorul Cătălin Cîrstoiu, decanul Facultății de Medicină. Au participat, de asemenea, profesorul Mircea Diculescu, David-Filip Drăghici, președintele Societății Studenților în Medicină din București, și studenta Emilia Teodora Oproiu.
Mesajele adresate bobocilor nu au fost însă doar despre performanță și carieră. Profesorul Dragoș Vinereanu le-a vorbit studenților despre nevoia de echilibru, într-o profesie care cere foarte mult timp și energie. Medicina presupune muncă și dedicare, dar un medic bun are nevoie și de familie, prieteni, sport și timp pentru sine. Este o lecție importantă încă din prima zi de facultate, mai ales într-un domeniu în care anii de pregătire sunt lungi și solicitările profesionale cresc odată cu responsabilitatea.
Promoția 2026-2032 va purta numele profesorului Alexandru Oproiu
Studenții și profesorii au urmărit un film dedicat profesorului Alexandru Oproiu, urmat de un moment „In Memoriam”, susținut de profesorul Mircea Diculescu. La final, rectorul Viorel Jinga a anunțat că Promoția 2026-2032 va purta oficial numele „Prof. Univ. Dr. Alexandru Oproiu”. Numele cunoscutului profesor îi va însoți astfel pe studenții care au intrat anul acesta la facultate până la absolvire.
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