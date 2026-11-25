Advertising
Advertising
ExclusivSanatate· 1 min citire
Alexandru Rogobete, anunțul momentului despre salariile medicilor și ale personalului auxiliar: ”Avem deja calculele făcute”
FOTO: Arhivă
Publicat25 nov. 2026, 22:07
Actualizat25 nov. 2026, 22:09
SursăRealitatea PLUS
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri seară, la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu, că, începând din luna ianuarie, plata gărzilor medicilor va fi raportată la nivelul anului 2020. Totodată, oficialul a anunțat că medicii rezidenți din anii II și III vor fi remunerați pentru gărzile efectuate, iar personalul auxiliar medical și nemedical va beneficia de creșteri salariale etapizate.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News