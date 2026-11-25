Publicat 25 nov. 2026, 22:07 Actualizat 25 nov. 2026, 22:09 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri seară, la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu, că, începând din luna ianuarie, plata gărzilor medicilor va fi raportată la nivelul anului 2020. Totodată, oficialul a anunțat că medicii rezidenți din anii II și III vor fi remunerați pentru gărzile efectuate, iar personalul auxiliar medical și nemedical va beneficia de creșteri salariale etapizate.

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