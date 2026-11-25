Procurorii DIICOT și polițiștii au declanșat miercuri dimineață una dintre cele mai ample operațiuni împotriva criminalității organizate din ultimii ani. Sunt puse în aplicare 45 de mandate de percheziție în București și în șase județe, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, muncă forțată, șantaj, camătă și proxenetism. Potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea Plus, printre persoanele vizate se numără frații Nuțu și Sile Cămătaru, iar printre victime sunt cunoscuți interpreți de muzică lăutărească și de petrecere precum Florin Salam, Tzanka Uraganu sau Luis Gabriel, potrivit surselor Realitatea Plus.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, ancheta vizează două grupări interdependente care s-ar fi constituit începând cu anul 2025 și care ar fi urmărit obținerea unor venituri uriașe prin controlul activității unor interpreți cunoscuți de muzică lăutărească, dar și prin exploatarea sexuală a unor victime trimise să practice prostituția în Germania și Elveția.
Surse judiciare citate de Realitatea PLUS susțin că printre persoanele vizate de descinderi se numără membri ai clanurilor Cămătaru și apropiați ai acestora, respectiv Nuțu Cămătaru, Sile Cămătaru, Balint Vasile Daniel, cunoscut drept „Dani al lui Sile”, Balint Nuțu Mario, Dan Emanuel Daniel, zis „Manu Bombardierul”, Petcu Cezar, Vladimir Florin Șpac, Radu Giovani Țuțu, Mohamed Ionescu și Giani Laurențiu Nedelcu.
Pe lista victimelor se numără, printre alții, câțiva dintre cei mai populari artiști de muzică de petrecere: Florin Salam, Tzancă Uraganu, Biju sau Luis Gabriel.
Cum ar fi fost controlați artiștii
Anchetatorii susțin că membrii grupărilor infracționale ar fi exercitat presiuni constante asupra unor artiști cunoscuți pentru a le impune condițiile de colaborare și pentru a-i împiedica să cânte pentru organizatori concurenți.
Potrivit DIICOT, suspecții ar fi solicitat inclusiv așa-numite „taxe de protecție”, prezentate drept costuri pentru servicii de pază. În paralel, artiștii ar fi fost monitorizați de persoane plasate în anturajul lor, care aveau rolul de a supraveghea activitatea acestora și de a se asigura că respectă ordinele liderilor grupării.
Procurorii arată că, în sezonul estival 2026, mai mulți interpreți de muzică lăutărească au fost amenințați pentru a nu participa la evenimente organizate de cluburi rivale sau la un festival care concura cu afacerile controlate de grupările investigate.
Concerte fără bani și muncă impusă prin intimidare
Din probatoriul administrat de DIICOT a rezultat că unii artiști ar fi fost obligați să accepte prestații gratuite în schimbul dreptului de a participa la anumite evenimente. De asemenea, una dintre persoanele vătămate ar fi fost constrânsă să cânte în folosul grupării fără remunerație sau pentru sume mult sub tarifele practicate în mod obișnuit pe piață.
Anchetatorii susțin că intimidarea era amplificată de notorietatea unuia dintre liderii grupării, cunoscut public pentru antecedentele sale penale și pentru implicarea în fapte comise cu violență. Potrivit procurorilor, reputația acestuia era folosită pentru a induce teamă atât artiștilor, cât și intermediarilor care încercau să le contracteze serviciile.
Peste 40 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul central al DIICOT, în timp ce ancheta continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea prejudiciului. Titulaturile și acuzațiile formulate în această etapă a procedurii reprezintă suspiciuni ale procurorilor, urmând ca situația juridică a persoanelor vizate să fie clarificată pe parcursul procesului penal.