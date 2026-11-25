Publicat 25 nov. 2026, 08:59 Actualizat 25 nov. 2026, 09:18 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Procurorii DIICOT și polițiștii au declanșat miercuri dimineață una dintre cele mai ample operațiuni împotriva criminalității organizate din ultimii ani. Sunt puse în aplicare 45 de mandate de percheziție în București și în șase județe, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, muncă forțată, șantaj, camătă și proxenetism. Potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea Plus, printre persoanele vizate se numără frații Nuțu și Sile Cămătaru, iar printre victime sunt cunoscuți interpreți de muzică lăutărească și de petrecere precum Florin Salam, Tzanka Uraganu sau Luis Gabriel, potrivit surselor Realitatea Plus.

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