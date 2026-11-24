Dosarul imaginilor trucate cu Nicușor Dan: cinci persoane, trimise în judecată
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Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a cinci persoane acuzate de trucarea unor imagini în care apărea Nicușor Dan. Materialele au fost publicate de Elena Lasconi în perioada premergătoare primului tur al alegerilor prezidențiale din 2025.
Cinci bărbați au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT într-un dosar care vizează realizarea și distribuirea unor imagini false, menite să sugereze existența unei întâlniri secrete între Nicușor Dan, Victor Ponta și fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Ancheta vizează o presupusă operațiune de manipulare a alegătorilor, desfășurată înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale din mai 2025.
Potrivit comunicatului transmis marți de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), cei cinci inculpați au vârste cuprinse între 26 și 53 de ani. Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și participație improprie, sub forma instigării, la infracțiunea de comunicare de informații false.
Cum ar fi fost fabricate imaginile cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea
Anchetatorii susțin că gruparea s-ar fi format în martie 2025, având ca obiectiv producerea unui videoclip care să prezinte, în mod fals, o presupusă întâlnire conspirată între doi candidați la alegerile prezidențiale și un general în rezervă.
Conform informațiilor din dosar, operațiunea ar fi fost pusă în practică în luna aprilie 2025. Pentru realizarea filmării, membrii grupării ar fi închiriat un spațiu și ar fi apelat la serviciile unor profesioniști, printre care actori, un costumier și un machior.
Surse judiciare citate în spațiul public au indicat că dosarul are legătură cu imaginile prezentate de fosta candidată la Președinția României, Elena Lasconi, în contextul campaniei electorale. Fotografiile ar fi sugerat o întâlnire între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.
Actori machiați și imagini editate pentru a crea aparența unui eveniment real
Potrivit procurorilor DIICOT, suspecții ar fi depus eforturi financiare și logistice pentru ca materialul realizat să pară autentic.
Actorii ar fi fost machiați astfel încât să semene cu persoanele vizate, iar în filmări ar fi fost utilizate automobile de același tip cu cele asociate acestora. Scenele au fost înregistrate noaptea, de la distanță și în condiții de iluminare redusă, pentru a spori impresia de autenticitate.
Ulterior, videoclipul ar fi fost modificat prin suprapunerea imaginilor cu fețele persoanelor reale. Din materialul rezultat au fost extrase și prelucrate mai multe fotografii.
Anchetatorii susțin că fiecare membru al grupării ar fi avut un rol distinct în organizarea și executarea operațiunii, activitățile fiind coordonate de inculpatul în vârstă de 53 de ani.
Elena Lasconi, persoana care ar fi publicat fotografiile fără să cunoască falsul
DIICOT arată că, după finalizarea materialului, inculpații ar fi cunoscut faptul că imaginile nu reflectau o situație reală. Cu toate acestea, ar fi determinat o altă persoană, implicată în procesul electoral, să le publice pe o platformă de socializare.
La 1 mai 2025 au fost distribuite cinci fotografii prelucrate, primite anterior prin intermediul poștei electronice. Potrivit anchetatorilor, persoana care le-a publicat nu ar fi cunoscut caracterul fals al imaginilor.
Surse judiciare au identificat-o pe aceasta drept Elena Lasconi.
Procurorii consideră că publicarea fotografiilor, cu puțin timp înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale din mai 2025, ar fi urmărit influențarea opțiunilor electorale prin prezentarea în spațiul public a unor informații nereale despre doi candidați la Președinția României.
În comunicatul instituției se precizează că acțiunile investigate ar fi fost de natură să pună în pericol securitatea națională.
Dosarul a ajuns la Curtea de Apel București
Potrivit actelor de urmărire penală, obiectivul grupării ar fi fost obținerea unui material suficient de convingător pentru ca persoana care urma să îl publice să nu suspecteze că imaginile erau trucate. Distribuirea acestora ar fi urmărit, în același timp, influențarea votului în cadrul scrutinului prezidențial.
După finalizarea cercetărilor, DIICOT a dispus trimiterea în judecată a celor cinci inculpați. Dosarul a fost înaintat Curții de Apel București, instanța competentă să soluționeze cauza.
Trimiterea în judecată nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Potrivit principiului prezumției de nevinovăție, persoanele inculpate beneficiază de toate garanțiile prevăzute de lege până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
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