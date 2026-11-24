Scris de Iulian Budusan Publicat: 24 nov. 2026, 16:10

Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a cinci persoane acuzate de trucarea unor imagini în care apărea Nicușor Dan. Materialele au fost publicate de Elena Lasconi în perioada premergătoare primului tur al alegerilor prezidențiale din 2025.

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