Sute de bătrâni din județul Buzău trăiesc de ani de zile fără să aibă acces la un medic de familie în localitatea în care locuiesc. Opt comune nu au niciun cabinet de medicină de familie, iar în alte 30 de localități numărul medicilor este insuficient. Zonele greu accesibile îi descurajează pe doctori să profeseze în aceste comunități, iar pacienții sunt nevoiți să parcurgă distanțe mari chiar și pentru o simplă rețetă, conform Realitatea PLUS.
Opt comune din Buzău nu au niciun medic de familie
Comunele Buda, Chiliile, Colți, Largu, Odăile, Răcovițeni, Robeasca și Valea Salcei se confruntă de ani de zile cu lipsa medicilor de familie. Situația este deosebit de dificilă pentru persoanele în vârstă, care trebuie să se deplaseze în alte localități ori de câte ori au nevoie de o consultație sau de o rețetă medicală. Accesul dificil în aceste zone reprezintă unul dintre principalele motive pentru care medicii evită să profeseze aici.
Problema nu se limitează însă la cele opt comune. În alte 30 de localități din județul Buzău, numărul medicilor de familie este mult sub necesarul populației. Locuitorii din mediul rural sunt cei care resimt cel mai puternic lipsa serviciilor medicale de bază.
Județul Buzău are un deficit de 78 de medici de familie
La nivelul întregului județ Buzău profesează în prezent 178 de medici de familie, în condițiile în care necesarul este de 256. Deficitul ajunge astfel la 78 de doctori, ceea ce înseamnă că aproape o treime dintre medicii necesari lipsesc. Pentru sute de bătrâni din comunitățile izolate, obținerea unei simple consultații medicale rămâne o problemă cu care se confruntă de ani de zile.