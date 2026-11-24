Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 nov. 2026, 09:16

Sute de bătrâni din județul Buzău trăiesc de ani de zile fără să aibă acces la un medic de familie în localitatea în care locuiesc. Opt comune nu au niciun cabinet de medicină de familie, iar în alte 30 de localități numărul medicilor este insuficient. Zonele greu accesibile îi descurajează pe doctori să profeseze în aceste comunități, iar pacienții sunt nevoiți să parcurgă distanțe mari chiar și pentru o simplă rețetă, conform Realitatea PLUS.

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