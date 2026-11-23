Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit luni, 23 noiembrie, că actele administrativ-fiscale trimise prin poștă nu sunt comunicate legal dacă sunt primite de rudele contribuabilului sau de persoane care locuiesc împreună cu acesta. Potrivit reprezentanților instituției, documentele trebuie înmânate destinatarului sau unui împuternicit autorizat să primească trimiterea poștală.
Soluția a fost pronunțată prin Decizia nr. 16 din 23 noiembrie 2026, după ce Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii a admis sesizarea formulată de procurorul general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ.
Cine poate primi legal actele fiscale trimise prin poștă
Instanța supremă a stabilit că simpla primire a unei scrisori recomandate de către o rudă sau de către o persoană care locuiește cu contribuabilul nu îndeplinește condițiile unei comunicări legale.
Potrivit ÎCCJ, actul trebuie înmânat destinatarului sau, în lipsa acestuia de la domiciliul fiscal, împuternicitului autorizat să primească trimiterea poștală.
ÎCCJ invocă dreptul la apărare al contribuabililor
În motivarea soluției, Înalta Curte a arătat că această interpretare este necesară pentru respectarea dreptului la apărare al contribuabililor și are în vedere inclusiv jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Decizia vizează interpretarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) și art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, raportate la art. 163 alin. (6) din Codul de procedură civilă.
Hotărârea oferă, potrivit instanței, ”un reper care consolidează standardul de protecție recunoscut contribuabililor în relația cu autoritățile fiscale”.
Decizia nr. 16 din 23 noiembrie 2026 va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după redactarea considerentelor și semnarea acesteia.