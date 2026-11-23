Publicat 23 nov. 2026, 19:53 Actualizat 23 nov. 2026, 19:54

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit luni, 23 noiembrie, că actele administrativ-fiscale trimise prin poștă nu sunt comunicate legal dacă sunt primite de rudele contribuabilului sau de persoane care locuiesc împreună cu acesta. Potrivit reprezentanților instituției, documentele trebuie înmânate destinatarului sau unui împuternicit autorizat să primească trimiterea poștală.

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