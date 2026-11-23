Publicat 23 nov. 2026, 09:49 Actualizat 23 nov. 2026, 09:56 Sursă Realitatea.Net, Kyiv independent

Cetățeni ruși, inclusiv persoane asociate industriei militare a Rusiei sau aflate sub sancțiuni internaționale, ar fi obținut documente românești prin intermediul unei rețele care utiliza acte false. Unii dintre aceștia s-ar fi prezentat drept cetățeni ucraineni, potrivit unei investigații realizate de The Kyiv Independent, în parteneriat cu redacții din alte cinci țări. De altfel, Parchetul General a transmis că doi cetățeni ruși care au obținut acte românești cu ajutorul unor documente falsificate și-au recunoscut faptele și au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției.

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