Cetățeni ruși, inclusiv persoane asociate industriei militare a Rusiei sau aflate sub sancțiuni internaționale, ar fi obținut documente românești prin intermediul unei rețele care utiliza acte false. Unii dintre aceștia s-ar fi prezentat drept cetățeni ucraineni, potrivit unei investigații realizate de The Kyiv Independent, în parteneriat cu redacții din alte cinci țări. De altfel, Parchetul General a transmis că doi cetățeni ruși care au obținut acte românești cu ajutorul unor documente falsificate și-au recunoscut faptele și au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției.
Investigația realizată de The Kyiv Independent, împreună cu publicații partenere din România, Republica Moldova, Franța, Țările de Jos și Slovacia, a analizat 55 de dosare aflate pe rolul instanțelor românești, având ca obiect anularea unor documente de identitate obținute fraudulos. În peste 30 dintre cazuri, beneficiarii erau cetățeni ruși. Cel puțin opt dintre aceștia ar fi folosit identități ucrainene pentru a obține acte românești în perioada 2023-2024.
O rețea bazată pe documente falsificate
Schema exploata procedura de redobândire a cetățeniei române de către descendenții persoanelor care au pierdut-o în urma modificărilor teritoriale din 1940, când România a cedat Uniunii Sovietice Basarabia și nordul Bucovinei, în contextul Pactului Ribbentrop-Molotov (n.r.).
Solicitanții ar fi utilizat certificate de cetățenie falsificate, documente genealogice și duplicate ale certificatelor de naștere rusești pentru a obține certificate românești de naștere, cărți de identitate și pașapoarte. Potrivit unui avocat citat în investigație, serviciile rețelei puteau costa între 50.000 și 70.000 de euro de persoană.
Printre persoanele identificate se numără Mairbek Abdulazizov, membru al unei familii influente din anturajul liderului cecen Ramzan Kadîrov, Dmitrii Rudenko, fost director al unei întreprinderi de stat din Rusia care produce explozibili pentru industria militară, și Nurutdin Dadaev, asociat în relatările presei cu lumea criminală organizată.
Mairbek Abdulazizov, apropiat al lui Ramzan Kadîrov (Kyiv Independent)
Dmitrii Rudenko, fost oficial în industria de armament a Rusiei (KI)
Ruși care s-au prezentat drept cetățeni ucraineni
Documentele din dosarele instanțelor arată că cei opt cetățeni ruși ar fi prezentat pașapoarte și cărți de identitate ucrainene, ascunzându-și astfel cetățenia rusă. Dosarele conțin și alte documente suspecte, care ridică semne de întrebare cu privire la legalitatea obținerii actelor românești.
În cazul lui Mairbek Abdulazizov, de exemplu, certificatul de cetățenie menționa un ordin de acordare a cetățeniei în care numele său nu figura. În plus, documentul indica faptul că fusese emis de Consulatul României din Istanbul, dar purta ștampila Ambasadei României din Bratislava. Nereguli similare ar fi fost identificate și în cazul lui Rudenko și al altor solicitanți.
Un element comun tuturor celor opt cazuri este implicarea aceleiași notare din Republica Moldova, Carolina Hanganu, care a autentificat traducerile certificatelor de naștere rusești. Documentele au fost ulterior transcrise în registrele de stare civilă din România.
Procurorii investighează implicarea unor intermediari români
Ancheta indică și posibila implicare a unor intermediari și funcționari români. Procurorii investighează o rețea care ar fi produs 89 de certificate false de cetățenie în perioada 2022-2024. Un intermediar român este acuzat că ar fi depus documente în numele a zeci de solicitanți ruși și că le-ar fi pus la dispoziție adrese fictive pentru înregistrarea în România. Acesta neagă acuzațiile.
Cel puțin 16 cetățeni ruși au fost puși recent sub acuzare pentru folosirea unor certificate false de cetățenie română. În paralel, instanțele analizează sute de acțiuni prin care autoritățile încearcă să anuleze documentele obținute ilegal.
Unul dintre beneficiari, Shamil Musaev, a recunoscut că a folosit pașaportul românesc pentru a călători în Uniunea Europeană, inclusiv în Spania și Franța, în perioada 2023-2025. Alți cetățeni ruși au negat că ar deține astfel de documente sau au refuzat să ofere explicații.
Cazul ridică semne de întrebare cu privire la vulnerabilitățile sistemului românesc de acordare a cetățeniei și la mecanismele de verificare a documentelor de identitate. Potrivit investigației, pașapoartele obținute prin fraudă le-ar fi permis unor cetățeni ruși să evite restricțiile de călătorie impuse după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei și să beneficieze de libertatea de circulație în Uniunea Europeană.
Doi cetățeni ruși au obținut buletine și pașapoarte românești cu acte false. Ce pedepse riscă
Joi, 19 noiembrie, Parchetul General a anunțat că doi cetățeni ruși care au obținut cărți de identitate și pașapoarte românești în baza unor documente falsificate și-au recunoscut faptele în fața procurorilor și au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Dosarele au fost înaintate Judecătoriei Suceava pentru validarea acordurilor.
Cei doi inculpați ar fi folosit în mod repetat documente falsificate pentru a obține acte oficiale românești.
Potrivit procurorilor, în perioada februarie-aprilie 2024, în scopul obținerii unor acte de identitate românești, cei doi au depus în mod repetat certificate de cetățenie falsificate anterior, prezentate ca fiind emise de Ambasada României la Madrid.
Parchetul General a cerut anularea buletinelor și pașapoartelor, iar solicitarea urmează să fie analizată de Judecătoria Suceava, odată cu acordurile de recunoaștere a vinovăției.