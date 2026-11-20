Publicat 20 nov. 2026, 10:12 Actualizat 20 nov. 2026, 10:20

Șoferul autospecialei de salubrizare, suspectat că a lovit mortal o adolescentă de 17 ani, joi dimineață, pe Șoseaua Mihai Bravu din București a fost reținut pentru 24 de ore.

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