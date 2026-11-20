Șoferul autospecialei de salubrizare, suspectat că a lovit mortal o adolescentă de 17 ani, joi dimineață, pe Șoseaua Mihai Bravu din București a fost reținut pentru 24 de ore.
Tragedia s-a produs joi dimineață, 19 noiembrie, în București. Victima, identificată drept Miruna Teodora, avea 17 ani și era elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Iulia Hașdeu”. Fata a fost găsită fără viață pe carosabil, după ce ar fi fost lovită de un autovehicul folosit pentru salubrizarea străzilor.
Șoferul susține că nu a observat că a lovit-o pe adolescentă
Bărbatul, în vârstă de 26 de ani, este cercetat după ce ar fi accidentat-o pe fată în timp ce aceasta mergea la liceu. El e acuzat că și-ar fi continuat drumul fără să anunțe autoritățile. În fața anchetatorilor, acesta a susținut că nu și-a dat seama că a lovit o persoană.
Potrivit informațiilor din anchetă, accidentul ar fi avut loc în jurul orei 7:31, iar apelul la numărul de urgență 112 a fost înregistrat câteva minute mai târziu, la ora 7:36. Persoana care a sunat la 112 a anunțat că pe partea carosabilă se află o tânără inconștientă.
La sosirea echipajelor de intervenție, fata prezenta leziuni incompatibile cu viața, astfel că medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva.
Conducătorul auto, găsit la trei ore după accident
Bărbatul a fost găsit de polițiști la câteva străzi distanță de locul tragediei, după aproape trei ore de la producerea accidentului, fiind identificat după ce anchetatorii au verificat imaginile camerelor de supraveghere din zonă și au căutat vehiculele care circulaseră pe traseul respectiv.
Polițiștii au verificat imediat autospeciala și, astfel, au găsit sub autovehicul urme care indicau implicarea acesteia în accident. Printre probele menționate de surse din anchetă se numără urme de sânge și fragmente textile care ar proveni din hainele victimei.
Șoferul a fost testat cu aparatele pentru depistarea consumului de alcool și droguri, iar rezultatele au fost negative. Ulterior, a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea probelor biologice.
În declarațiile date jurnaliștilor, bărbatul a susținut că nu știa că a lovit o persoană.
Întrebat dacă mașina era echipată cu sisteme video care să acopere unghiurile moarte, șoferul a răspuns: „Da, depinde cum te afli cu mașina”.
Acum, el a fost reținut pentru 24 de ore, potrivit bzi.ro, ancheta fiind coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.
Polițiștii cercetează faptele de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, iar medicii legiști urmează să stabilească exact cauza morții.
Anchetatorii verifică imaginile camerelor de supraveghere și înregistrările sistemelor video montate pe autospeciala de salubrizare.
Colegii fetei sunt șocați de vestea morții
Moartea adolescentei a provocat durere în rândul familiei, prietenilor și colegilor de liceu. Fata învăța la Liceul Teoretic „Iulia Hașdeu” din București, făcea parte dintr-o trupă de teatru și împlinise recent 17 ani.
Miruna Teodora, adolescenta care a murit în mod tragic la doar 17 ani
La locul tragediei, apropiații au adus flori și au aprins lumânări în memoria adolescentei.