Incendiu la un autoturism, la intrarea în orașul Babadag | VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 oct. 2026, 16:05

Pompierii militari din cadrul Stației Babadag au intervenit, în urmă cu puțin timp, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, la intrarea în orașul Babadag.

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