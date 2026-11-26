Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 nov. 2026, 10:32

Premierul Luca Niculescu anunță finanțări de 600 de milioane de euro, derulate prin Ministerul Finanțelor până la sfârșitul acestui an, pentru dezvoltarea capacităților de producție, cercetare și industria de apărare. Șeful Guvernului susține că România trebuie să renunțe la modelul economic bazat pe consum și importuri și să treacă la unul orientat spre producție, inovare și export. Totodată, premierul a anunțat eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie și a vorbit despre bugetul pentru anul viitor, reducerea deficitului și perspectiva aderării României la OCDE.

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