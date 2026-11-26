600 de milioane de euro pentru relansarea producției, în România. Planul anunțat de premierul Luca Niculescu
Luca Niculescu/ Facebook
Premierul Luca Niculescu anunță finanțări de 600 de milioane de euro, derulate prin Ministerul Finanțelor până la sfârșitul acestui an, pentru dezvoltarea capacităților de producție, cercetare și industria de apărare. Șeful Guvernului susține că România trebuie să renunțe la modelul economic bazat pe consum și importuri și să treacă la unul orientat spre producție, inovare și export. Totodată, premierul a anunțat eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie și a vorbit despre bugetul pentru anul viitor, reducerea deficitului și perspectiva aderării României la OCDE.
Premierul Luca Niculescu a prezentat joi, 26 noiembrie, la Forumul Bunei Guvernări 2026, organizat de Romanian Business Leaders, principalele direcții economice și administrative pe care Guvernul intenționează să le urmărească în perioada următoare. Cu acest prilej, șeful Executivului a subliniat că România are nevoie de o schimbare de model economic, în care investițiile, producția internă, cercetarea, inovarea și exporturile să devină priorități. În acest context, a anunțat că, până la finalul anului, prin Ministerul Finanțelor sunt derulate finanțări în valoare de 600 de milioane de euro pentru capacități de producție, cercetare și industria de apărare.
Premierul anunță eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie
Unul dintre anunțurile importante făcute de premier la Forumul Bunei Guvernări vizează eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu 1 ianuarie. Luca Niculescu a explicat că Guvernul trebuie să creeze un mediu fiscal care să încurajeze investițiile și dezvoltarea companiilor, nu să penalizeze firmele indiferent de profitul pe care îl realizează.
Ce spune Niculescu despre bugetul pentru anul viitor
Luca Niculescu a vorbit și despre necesitatea adoptării unui buget realist, care să permită continuarea procesului de reducere a deficitului bugetar, fără a ignora dificultățile economice și sociale cu care se confruntă populația și companiile. Premierul a subliniat, astfel, că România vine după ani dificili, iar politica fiscală trebuie să țină cont atât de angajamentele privind disciplina bugetară, cât și de nevoia de relansare economică.
România, sub lupa agențiilor de rating. Obiectivul anunțat de premierul Niculescu
În ceea ce privește încrederea piețelor financiare în România, Luca Niculescu a prezentat atragerea a 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale, la două săptămâni după instalarea noului Guvern, drept un semnal pozitiv. Potrivit premierului, finanțarea a fost obținută în condiții mai bune, iar Executivul și-a propus revenirea la o perspectivă stabilă a ratingului de țară în cel mult 12 luni.
El a atras atenția și asupra costurilor neîncrederii în economie, arătând că prima de risc nu afectează doar statul, ci și autoritățile locale și mediul privat, prin costuri mai mari de finanțare:
Prima de risc este prețul neîncrederii. Acest preț nu-l plătește doar statul, doar administrația centrală. Îl plătește primăria care se împrumută pentru o stație de epurare. Îl plătește antreprenorul. Dumneavoastră care luați credit pentru o linie de producție. Aș spune că, de fapt, neîncrederea o plătim toți, iar încrederea o câștigăm împreună”
România ar putea beneficia de aproximativ 60 de miliarde de euro prin viitorul buget al Uniunii Europene
Un alt subiect abordat de premier a fost viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Luca Niculescu a precizat că propunerea Comisiei Europene prevede pentru România fonduri de aproximativ 60 de miliarde de euro. Șeful Executivului a explicat că accesul la aceste resurse va fi legat tot mai mult de îndeplinirea unor obiective și de realizarea reformelor, motiv pentru care România trebuie să urmărească rezultatele concrete ale investițiilor europene, nu doar gradul de absorbție.
Luca Niculescu, despre aderarea României la OCDE: „Este startul unei noi etape”
În discursul său, premierul a evidențiat și importanța aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pe care o consideră un instrument pentru îmbunătățirea administrației publice și atragerea unor investiții de calitate.
Luca Niculescu a subliniat, în context, că investitorii nu urmăresc doar facilități fiscale sau stimulente financiare, ci au nevoie de instituții eficiente, infrastructură, energie la prețuri competitive și forță de muncă bine pregătită.
Premierul vrea indicatori de performanță pentru instituțiile publice
Luca Niculescu a vorbit și despre necesitatea schimbării modului în care este evaluată performanța administrației publice. Potrivit acestuia, instituțiile nu trebuie judecate exclusiv după numărul de documente emise, proceduri îndeplinite sau execuția bugetară, ci și după rezultatele concrete pentru cetățeni și companii.
Premierul a dat ca exemple în acest sens timpul necesar pentru obținerea unui document sau pentru eliberarea unei autorizații și a susținut introducerea unor indicatori clari de performanță, adaptați fiecărei instituții:
Am evaluat multă vreme activitatea instituțiilor prin numărul de documente produse, de proceduri îndeplinite, prin procesul de execuție a bugetului. Sigur, sunt repere importante, dar trebuie să măsurăm și în chestiuni foarte concrete. Cât timp îi ia unui cetățean să obțină un document, unei firme să primească o autorizație?
Deci ceea ce vreau este să introducem indicatori clari de performanță adaptați instituțiilor, să evaluăm periodic rezultatele și, evident, să le facem publice. Transparența este importantă și, de asemenea, trebuie să știm și să recunoaștem performanța, pentru că avem de multe ori oameni foarte buni în administrația românească”
În plus de asta, el a atras atenția și asupra diferenței dintre limbajul instituțional, cel al mediului de afaceri și așteptările cetățenilor, susținând că administrația trebuie să se concentreze mai mult pe rezultate.
70% din exporturile României merg în UE. Niculescu: Securitatea, esențială pentru investitori
Premierul a abordat și dimensiunea geopolitică a competitivității economice, subliniind că România trebuie să își consolideze poziția pe piața europeană, în condițiile competiției globale dintre Statele Unite și China pentru tehnologie, materii prime și capacități de producție.
Luca Niculescu a precizat că aproximativ 70% din exporturile României ajung în Uniunea Europeană, piață pe care țara noastră trebuie să fie tot mai prezentă.
Luca Niculescu: „Atuul principal al României sunt oamenii ei”
În încheierea discursului de la Forumul Bunei Guvernări 2026, premierul a evidențiat rolul antreprenorilor, al funcționarilor publici și al românilor din țară și din diaspora în dezvoltarea economică a României. Șeful Guvernului a susținut că încrederea dintre stat, mediul privat și cetățeni reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru o administrație performantă și o economie competitivă.
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