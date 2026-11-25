Bere, vin, whisky și băuturi spirtoase, cumpărate din bani publici, de instituții care funcționează pe banii contribuabililor! În primele 9 luni ale anului 2026, mai multe instituții de stat au înregistrat achiziții de sute de mii de lei în care apar băuturi alcoolice. Pe listă se află Administrația Domeniului Public Oradea cu aproape 244 de mii de lei, urmată de Unitatea Militară din Brașov cu peste 89 de mii de lei dar și Romsilva, cu aproape 54 de mii de lei. Realitatea PLUS a solicitat mai multe puncte de vedere privind acest subiect, însă până la această oră nu am primit niciun răspuns.
Băuturi de bani grei pentru angajați și evenimente
Potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice, analizate de Adevărul Financiar, Administrația Domeniului Public Oradea apare în fruntea clasamentului, cu achiziții de peste 243 de mii de lei. Printre produse se numără bere la butoi, în valoare de peste 95 de mii de lei, și bere la doză, de aproape 92 de mii de lei.
Instituția susține că băuturile au fost destinate clienților Aquaparkului Nymphaea, unde sunt comercializate, și nu angajaților.
Achizițiile vin în contextul în care Ilie Bolojan vorbea, în perioada în care conducea Guvernul, despre necesitatea reducerii cheltuielilor publice și a unei mai bune prioritizării a banilor statului. În septembrie, acesta susținea că România trebuie să continue ajustarea bugetară și să aibă o administrație mai eficientă.
Rămâne însă întrebarea cât de atent sunt gestionate cheltuielile în instituțiile publice și cine verifică dacă banii contribuabililor sunt folosiți cu adevărat în interes public.
Contribuabilii plătesc, instituțiile cumpără alcool
Lista continuă cu instituții din domeniul apărării și al administrării pădurilor. Unitatea Militară 02477 Brașov figurează cu achiziții de aproximativ 89.458 de lei, în care sunt menționate vinuri, whisky și pălincă.
Și Unitatea Militară 01556 Mangalia apare cu 68.300 de lei, iar Romsilva cu aproximativ 53.776 de lei, pentru comenzi asociate inclusiv Complexului Silva. În cazul unora dintre aceste achiziții, descrierile din sistem sunt generale și nu permit identificarea exactă a produselor sau calcularea valorii strict aferente alcoolului.
În clasament mai apar Primăria Oradea, cu aproximativ 23 de mii de lei pentru vin și cozonaci destinați pachetelor de Paște ale angajaților, dar și municipiul Onești, cu o achiziție de aproximativ 26.184 de lei pentru bomboane și vin spumant, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.
Universitatea Politehnica Timișoara figurează cu aproximativ 26 de mii de lei, iar Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca cu peste 23 de mii de lei.
Realitatea PLUS a solicitat instituțiilor vizate să explice ce produse au cumpărat, cine a aprobat achizițiile, care a fost destinația acestora și din ce bugete au fost plătite, însă până la această oră redacția nu a primit un răspuns.