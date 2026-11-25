Publicat 25 nov. 2026, 20:02 Actualizat 25 nov. 2026, 20:07 Sursă Realitatea PLUS

Bere, vin, whisky și băuturi spirtoase, cumpărate din bani publici, de instituții care funcționează pe banii contribuabililor! În primele 9 luni ale anului 2026, mai multe instituții de stat au înregistrat achiziții de sute de mii de lei în care apar băuturi alcoolice. Pe listă se află Administrația Domeniului Public Oradea cu aproape 244 de mii de lei, urmată de Unitatea Militară din Brașov cu peste 89 de mii de lei dar și Romsilva, cu aproape 54 de mii de lei. Realitatea PLUS a solicitat mai multe puncte de vedere privind acest subiect, însă până la această oră nu am primit niciun răspuns.

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