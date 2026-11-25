Deputata PNL Alina Gorghiu a afirmat, miercuri, că excluderea Nicoletei Pauliuc și a Monicăi Anisie din grupul parlamentar al PNL de la Senat reprezintă un abuz. Aceasta a precizat că se solidarizează cu cele două colege, alături de toți liberalii care au contestat în instanță aceste decizii.
Deputata PNL Alina Gorghiu a afirmat, miercuri, că excluderea Nicoletei Pauliuc și a Monicăi Anisie din grupul parlamentar al PNL de la Senat reprezintă un abuz. Aceasta a precizat că se solidarizează cu cele două colege, alături de toți liberalii care au contestat în instanță aceste decizii.
Gorghiu critică direcția în care se îndreaptă PNL: „Nu m-ați văzut executând vreun parlamentar”
Deputata liberală a susținut că nemulțumirea președintelui PNL, Ilie Bolojan, nu este legată doar de acțiunile în instanță, ci și de faptul că unii membri contestă direcția politică a partidului și apropierea de USR, o orientare care, în opinia sa, nu a fost discutată în forurile de conducere.
Gorghiu a amintit că, în perioada în care a condus partidul, nu a recurs la sancționarea parlamentarilor care aveau opinii diferite de ale sale.
Aceasta a mai afirmat că nu va renunța să critice deciziile conducerii partidului atunci când le consideră greșite, chiar dacă sancțiunile ar avea rolul de a-i descuraja pe cei care contestă direcția actuală a formațiunii.
Ce spune Gorghiu despre posibile sancțiuni la Camera Deputaților
Întrebată dacă deputații liberali care au contestat în instanță deciziile conducerii partidului ar putea fi sancționați în același mod, Gorghiu a spus că nu poate anticipa ce măsuri va lua grupul de la Cameră. Totuși, ea s-a declarat convinsă că liderul deputaților PNL nu va recurge la o asemenea decizie.
În opinia sa, activitatea parlamentarilor poate fi evaluată pe baza unor criterii concrete, precum voturile exprimate, proiectele legislative inițiate și activitatea desfășurată în Parlament.
Referitor la posibilitatea ca Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie să părăsească PNL și să se alăture PSD, Gorghiu a exclus această variantă. Ea a subliniat că excluderea din grupul parlamentar nu echivalează cu excluderea din partid.
Decizia conducerii PNL privind liberalii care au contestat în instanță hotărârile partidului
Senatoarele Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost excluse miercuri din grupul parlamentar liberal. În cazul senatorilor Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu, o decizie a fost amânată pentru două săptămâni, a anunțat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Cei patru au fost, de asemenea, înlocuiți din comisiile parlamentare din care făceau parte.
Biroul Politic Național al PNL decisese, în urmă cu două săptămâni, că liberalii care au contestat în instanță hotărârile partidului trebuie să își retragă acțiunile în termen de zece zile și să își clarifice poziția politică.
În total, 16 liberali au atacat în instanță deciziile conducerii partidului: Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Sorin Prișcă, George Scarlat, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Sebastian Rusu și Eduard Mititelu.
Printre hotărârile contestate se numără și cele referitoare la sancționarea liberalilor pentru susținerea Guvernului propus de Adrian Veștea.