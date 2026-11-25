Publicat 25 nov. 2026, 18:56 Actualizat 25 nov. 2026, 19:12

Deputata PNL Alina Gorghiu a afirmat, miercuri, că excluderea Nicoletei Pauliuc și a Monicăi Anisie din grupul parlamentar al PNL de la Senat reprezintă un abuz. Aceasta a precizat că se solidarizează cu cele două colege, alături de toți liberalii care au contestat în instanță aceste decizii. Deputata PNL Alina Gorghiu a afirmat, miercuri, că excluderea Nicoletei Pauliuc și a Monicăi Anisie din grupul parlamentar al PNL de la Senat reprezintă un abuz. Aceasta a precizat că se solidarizează cu cele două colege, alături de toți liberalii care au contestat în instanță aceste decizii.

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