Gabriela Firea, europarlamentar și fost ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a transmis miercuri, 25 noiembrie, un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Aceasta a atras atenția asupra numărului femeilor ucise în România, dar și asupra formelor tot mai periculoase de abuz din mediul online, inclusiv asupra utilizării inteligenței artificiale pentru hărțuire, șantaj și umilire.
În mesajul publicat miercuri, 25 noiembrie, pe Facebook, Gabriela Firea a vorbit despre femeile care trăiesc în frică și sunt victime ale agresiunilor fizice și verbale, dar și despre familiile afectate de femicid.
Europarlamentarul a amintit, astfel, că 34 de femei au fost ucise în România de la începutul anului, subliniind drama copiilor rămași fără mame și a familiilor care trebuie să învețe să trăiască cu această pierdere.
Violența digitală, un pericol tot mai mare pentru femei. Avertismentul Gabrielei Firea
Fostul ministru al Familiei a atras atenția și asupra extinderii violenței în mediul digital, unde femeile devin victime ale hărțuirii, amenințărilor și abuzurilor.
Un aspect deosebit de îngrijorător, în opinia sa, este folosirea inteligenței artificiale pentru manipularea fotografiilor femeilor și transformarea acestora în instrumente de șantaj și umilire.
Gabriela Firea a prezentat și date dintr-un studiu recent al Comisiei pentru drepturile femeilor (FEMM) din Parlamentul European:
Una din zece femei a fost controlată de partener prin intermediul tehnologiilor digitale, al rețelelor sociale sau prin urmărirea locației.
În 2023, au fost analizate 96.000 de videoclipuri false, iar 98% dintre acestea aveau conținut cu caracter sexual.
99% dintre persoanele vizate de aceste videoclipuri și imagini cu caracter sexual erau femei.
În acest context, europarlamentarul a anunțat că tema combaterii violenței împotriva femeilor în era tehnologiei digitale urma să fie dezbătută miercuri, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg.
În context, politicianul social-democrat a cerut platformelor digitale să își asume responsabilitatea și să elimine rapid conținutul ilegal care poate afecta grav viața victimelor.
Apel la educație și respect: „Nonviolența trebuie să devină normalitate!”
La finalul mesajului, Gabriela Firea a subliniat importanța educației în prevenirea violenței, făcând referire și la rolul părinților în formarea generațiilor viitoare.