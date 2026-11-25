Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 nov. 2026, 10:32

Gabriela Firea, europarlamentar și fost ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a transmis miercuri, 25 noiembrie, un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Aceasta a atras atenția asupra numărului femeilor ucise în România, dar și asupra formelor tot mai periculoase de abuz din mediul online, inclusiv asupra utilizării inteligenței artificiale pentru hărțuire, șantaj și umilire.

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