Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat planul celor trei mari reforme administrative prin care consideră că România ar putea fi reorganizată din temelii. Proiectul începe cu comasarea localităților mici, continuă cu unirea județelor și ar urma să fie completat de o descentralizare amplă, prin care o mare parte din puterea de decizie să fie transferată de la Guvern către administrațiile locale și regionale. Liderul social-democrat susține că schimbările sunt necesare, chiar dacă partidul său ar putea pierde cel mai mult din punct de vedere politic.
Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă, unde Grindeanu a explicat că reorganizarea administrației nu trebuie să se limiteze la reducerea numărului de primării, ci trebuie să vizeze întregul aparat de stat.
Prima reformă: comasarea comunelor și reorganizarea primăriilor
Primul pas propus de liderul PSD este reforma administrației publice locale, care presupune reorganizarea unităților administrativ-teritoriale și comasarea unor localități, în special a celor mici, care întâmpină dificultăți în asigurarea serviciilor publice.
Potrivit lui Sorin Grindeanu, această etapă este una dintre cele mai complicate, deoarece presupune discuții și negocieri în fiecare județ, iar autoritățile locale trebuie să ajungă la o formulă de reorganizare.
Liderul social-democrat a explicat că procesul ar urma să înceapă pe bază voluntară, în conformitate cu proiectul de ordonanță pus în transparență publică de Ministerul Dezvoltării. În cazul în care anumite administrații nu vor accepta reorganizarea în această formulă, ar putea fi luate în calcul și alte mecanisme.
Grindeanu a precizat că nu există, în acest moment, o decizie privind numărul județelor care ar trebui să rezulte în urma reorganizării. Variantele vehiculate în spațiul public, inclusiv cele bazate pe structura actualelor curți de apel, nu reprezintă o hotărâre oficială.
A doua reformă: unirea județelor și regionalizarea României
Al doilea proiect major vizează reorganizarea administrativ-teritorială la nivel județean. Sorin Grindeanu consideră că România trebuie să treacă de la actuala structură la una în care mai multe județe să fie reunite în regiuni mai mari.
Acest proces ar urma să fie discutat după stabilirea unei formule pentru reorganizarea comunelor și a primăriilor.
Liderul PSD a insistat că nu există încă o variantă definitivă privind numărul sau componența viitoarelor regiuni. Aceste decizii ar trebui luate în urma consultărilor organizate la nivelul fiecărui județ.
În opinia sa, o asemenea reorganizare ar putea contribui la o administrație mai eficientă și la o distribuire mai bună a responsabilităților și resurselor.
A treia reformă: mai puțină putere la Guvern și mai multă autonomie pentru regiuni
Cea de-a treia schimbare propusă de Sorin Grindeanu este o descentralizare profundă a statului român.
Social-democratul consideră că Guvernul central ar trebui să păstreze în principal atribuțiile de reglementare și control, în timp ce restul responsabilităților administrative ar trebui transferate către nivelul județean și regional.
Prin această schimbare, deciziile care privesc comunitățile ar urma să fie luate mai aproape de cetățeni, fără ca toate responsabilitățile să depindă de instituțiile centrale.
Grindeanu recunoaște că PSD ar putea pierde cel mai mult din reorganizare
Unul dintre cele mai importante argumente invocate de liderul social-democrat este impactul politic pe care reorganizarea l-ar putea avea chiar asupra propriului partid.
Grindeanu a explicat că PSD are în prezent o reprezentare puternică în administrația locală, cu 25 de președinți de consilii județene din totalul de 41 și aproximativ 1.700 de primari din cei circa 3.300 existenți la nivel național.
În aceste condiții, comasarea localităților și eventuala unire a județelor ar putea modifica semnificativ actuala structură de putere politică.
Cu toate acestea, Grindeanu susține că reorganizarea trebuie făcută indiferent de consecințele politice și că el, împreună cu ceilalți colegi, este hotărât să susțină proiectul.
Când ar putea începe schimbările administrative
Potrivit declarațiilor liderului PSD, primele măsuri ar urma să fie implementate la începutul anului viitor, începând cu reorganizarea administrațiilor locale.
În paralel, reforma aparatului central și a companiilor de stat reprezintă o altă componentă importantă a planului.
Grindeanu a menționat că Marian Neacșu coordonează acest pachet de măsuri, care ar trebui să ajungă în Parlament până la 1 martie.
Social-democratul a oferit ca exemplu suprapunerea atribuțiilor dintre unele instituții și companii de stat. Acesta a amintit situația Ministerului Agriculturii și a Ministerului Muncii, dar și relația dintre Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).
În opinia sa, existența unor structuri care ajung să îndeplinească atribuții asemănătoare generează concurență instituțională și ineficiență administrativă.
Grindeanu: „Aceste lucruri sunt absolut necesare pentru România”
Liderul PSD susține că reorganizarea statului trebuie privită ca un proiect de amploare, care să depășească interesele politice și să schimbe modul în care funcționează administrația românească.
Acesta a subliniat că discuțiile privind comasarea primăriilor, unirea județelor și descentralizarea vor fi dificile, însă consideră că toate cele trei direcții sunt necesare.
Deocamdată, nu există o configurație finală a viitoarelor regiuni și nici o decizie definitivă privind numărul județelor care ar urma să fie reorganizate. Aceste variante urmează să fie analizate în cadrul consultărilor anunțate de liderii politici.