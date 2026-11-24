Publicat 24 nov. 2026, 19:34 Actualizat 24 nov. 2026, 19:35

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat planul celor trei mari reforme administrative prin care consideră că România ar putea fi reorganizată din temelii. Proiectul începe cu comasarea localităților mici, continuă cu unirea județelor și ar urma să fie completat de o descentralizare amplă, prin care o mare parte din puterea de decizie să fie transferată de la Guvern către administrațiile locale și regionale. Liderul social-democrat susține că schimbările sunt necesare, chiar dacă partidul său ar putea pierde cel mai mult din punct de vedere politic.

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