Ilie Bolojan, pus pe „fapte mari”. Vrea reducerea numărului de parlamentari
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Ilie Bolojan vorbește despre necesitatea unei reforme profunde a statului român și anunță că PNL pregătește o primă inițiativă legislativă în acest sens. Proiectul, care urmează să fie depus în zilele următoare, vizează reducerea numărului de parlamentari și este prezentat de liderul liberal drept un prim pas într-un amplu proces de reorganizare a statului.
lie Bolojan readuce în discuție reforma administrației publice și anunță că PNL va depune, în perioada următoare, un proiect legislativ pentru reducerea numărului de senatori și deputați. Liderul liberal susține că reorganizarea statului trebuie să înceapă de la nivel central și îi reproșează PSD că nu a susținut reformele propuse în perioada în care cele două formațiuni au făcut parte din aceeași coaliție de guvernare.
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis un nou mesaj privind necesitatea restructurării instituțiilor publice, într-o postare publicată marți, 24 noiembrie, pe pagina sa de Facebook. Acesta consideră că România are nevoie de schimbări ample la toate nivelurile administrației, iar prima măsură concretă ar trebui să vizeze diminuarea numărului de parlamentari.
Liderul liberal a precizat că proiectul legislativ privind reducerea numărului de senatori și deputați urmează să fie depus în zilele următoare. În viziunea sa, reforma trebuie să pornească de la instituțiile centrale și să continue până la nivelul administrațiilor locale.
Bolojan a reluat, totodată, criticile la adresa PSD, formațiune pe care o acuză că nu a dorit să susțină reformarea statului în perioada fostei coaliții de guvernare. Acesta susține că social-democrații au acceptat cu dificultate inclusiv reducerea cheltuielilor de personal din administrație și că ulterior ar fi împiedicat aplicarea măsurilor.
Ilie Bolojan anunță că PNL va depune un proiect pentru reducerea numărului de parlamentari
În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, Ilie Bolojan a descris reforma statului drept un proces de amploare, care presupune intervenții succesive asupra instituțiilor publice. Potrivit acestuia, schimbările trebuie realizate într-o anumită ordine, pornind de la structurile centrale ale statului.
Acesta a mai precizat că a discutat propunerile de reformă cu reprezentanții primarilor liberali de comune, apreciind implicarea acestora în dezbaterea privind reorganizarea administrației.
Ilie Bolojan lansează noi critici la adresa PSD: „Nici nu au vrut să audă” de reforma statului
O parte importantă a mesajului transmis de liderul PNL a fost dedicată foștilor parteneri de guvernare. Ilie Bolojan susține că social-democrații nu au fost de acord cu reformele propuse în perioada în care cele două partide au împărțit responsabilitatea guvernării.
Potrivit acestuia, PSD ar fi acceptat cu greu reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administrație, iar măsura nu ar fi fost aplicată în forma dorită.
Liderul liberal a criticat și propunerile PSD privind reorganizarea administrativ-teritorială. În opinia sa, documentul concret prezentat de social-democrați se referă la comasarea voluntară a comunelor, procedură care este deja permisă de legislația în vigoare.
Bolojan consideră că o reformă administrativă nu ar trebui să se limiteze la unificarea unor unități administrativ-teritoriale, ci să includă și măsuri privind structura aparatului local.
Printre soluțiile menționate de acesta se numără diminuarea numărului de consilieri locali, reducerea indemnizațiilor acestora și eliminarea unor funcții din primăriile localităților mici, precum cele de viceprimar sau consilier personal.
Bolojan contestă planul PSD privind comasarea comunelor și ridică problema finanțării administrațiilor locale
În continuarea criticilor, Ilie Bolojan a pus sub semnul întrebării impactul financiar al propunerii social-democraților privind comasarea voluntară a comunelor.
Acesta susține că acordarea unor facilități fiscale localităților care acceptă reorganizarea ar putea genera costuri suplimentare pentru bugetul de stat, în loc să contribuie la diminuarea cheltuielilor publice.
Bolojan a mai susținut că propunerile PSD nu oferă o direcție clară pentru dezvoltarea administrației și pentru corectarea dezechilibrelor economice și demografice.
În același context, acesta a acuzat social-democrații că folosesc tema reformei administrative pentru a promova interese politice și pentru a evita discuțiile despre problemele bugetare ale României.
Ilie Bolojan susține că între 100.000 și 200.000 de angajați din sectorul public sunt peste necesar
Noile declarații despre reforma statului vin la câteva zile după ce Ilie Bolojan a abordat, în cadrul unei discuții cu membrii PNL, problema dimensiunii aparatului bugetar.
Liderul liberal a afirmat că România ar avea între 100.000 și 200.000 de angajați în sectorul public peste nivelul pe care statul și-l poate permite financiar. Acesta a atras atenția și asupra dezechilibrelor de pe piața muncii, despre care consideră că ar putea genera dificultăți în următorii ani.
Câți bugetari au plecat din sistem în perioada în care Ilie Bolojan a condus Guvernul
Datele publicate de Ministerul Finanțelor arată că numărul total al posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România a scăzut în intervalul iunie 2025 – septembrie 2026.
Potrivit statisticilor oficiale, evoluția numărului de angajați din sectorul public a fost următoarea:
Iunie 2025: 1.305.595 de angajați, dintre care 837.241 în administrația publică centrală și 468.354 în administrația publică locală.
Decembrie 2025: 1.278.795 de angajați, dintre care 814.331 în administrația centrală și 464.464 în administrația locală.
Mai 2026: 1.272.111 angajați, dintre care 812.691 în administrația centrală și 459.420 în administrația locală.
Septembrie 2026: 1.241.589 de angajați, dintre care 788.760 în administrația centrală și 452.829 în administrația locală.
Astfel, între iunie 2025 și septembrie 2026, numărul angajaților din sectorul public a scăzut cu 64.006, potrivit diferenței dintre valorile raportate de Ministerul Finanțelor.
Reducerea numărului de posturi ocupate reprezintă unul dintre elementele invocate în dezbaterea privind reforma administrației publice. În același timp, Ilie Bolojan susține că restructurarea instituțiilor trebuie continuată și că diminuarea cheltuielilor bugetare presupune intervenții la toate nivelurile statului.
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