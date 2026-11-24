Scris de Iulian Budusan Publicat: 24 nov. 2026, 16:31

Ilie Bolojan vorbește despre necesitatea unei reforme profunde a statului român și anunță că PNL pregătește o primă inițiativă legislativă în acest sens. Proiectul, care urmează să fie depus în zilele următoare, vizează reducerea numărului de parlamentari și este prezentat de liderul liberal drept un prim pas într-un amplu proces de reorganizare a statului.

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