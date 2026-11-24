Publicat 24 nov. 2026, 11:26 Actualizat 24 nov. 2026, 12:20 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Administrația Prezidențială a reacționat oficial după raportul prezentat de AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Potrivit unui comunicat al instituției, documentul „nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică”, iar "marea majoritate a întrebărilor și afirmațiilor formulate de AUR își găsesc răspunsul chiar în deciziile și comunicările Curții Constituționale" pe acest subiect.

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