Administrația Prezidențială a reacționat oficial după raportul prezentat de AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Potrivit unui comunicat al instituției, documentul „nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică”, iar "marea majoritate a întrebărilor și afirmațiilor formulate de AUR își găsesc răspunsul chiar în deciziile și comunicările Curții Constituționale" pe acest subiect.
Ce a transmis Administrația Prezidențială despre concluziile din raportul AUR?
Administrația Prezidențială vine cu opt contraargumente la raportul prezentat de AUR și susține că documentul nu aduce elemente noi în dezbaterea juridică privind anularea alegerilor prezidențiale.
Potrivit instituției, „raportul prezentat de AUR nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică privind anularea alegerilor prezidențiale”. De asemenea, Administrația Prezidențială arată că majoritatea întrebărilor și afirmațiilor formulate de AUR își găsesc deja răspunsul "în însăși Hotărârea nr. 32 a Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, detaliată și explicată public în mai multe rânduri de către judecătorii constituționali, precum și în interviul acordat în februarie 2025 de președintele de atunci al Curții Constituționale, Marian Enache."
Ce spune Administrația Prezidențială despre dreptul CCR de a anula alegerile?
O altă critică formulată de AUR vizează faptul că judecătorii constituționali nu ar fi avut dreptul să anuleze întregul proces electoral și nici să se autosesizeze. În replică, Administrația Prezidențială afirmă că răspunsul se regăsește în prevederile Constituției, care conferă Curții Constituționale atribuția de a veghea la respectarea procedurii de alegere a președintelui.
De ce spune Administrația Prezidențială că validarea primului tur nu împiedica anularea alegerilor?
O altă controversă invocată de AUR este legată de faptul că primul tur de scrutin fusese deja validat. Explicația oferită de Administrația Prezidențială este că prima hotărâre a vizat în principal corectitudinea numărării voturilor, în timp ce anularea alegerilor a intervenit ulterior, după apariția unor informații privind nereguli în campania electorală.
În ceea ce privește probele, instituția admite că la acel moment nu exista o documentare completă, însă susține că judecătorii Curții au considerat că existau indicii suficiente privind compromiterea corectitudinii scrutinului.
Totodată, AUR contestă existența unei ingerințe străine în procesul electoral. Administrația Prezidențială arată însă că motivarea CCR nu condiționează anularea alegerilor de demonstrarea unei intervenții externe, ci invocă inclusiv încălcarea regulilor privind finanțarea campaniei electorale.