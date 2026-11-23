Călin Georgescu a făcut declarații ample la ieșirea din Arestul Central, în care a mulțumit familiei, avocaților și susținătorilor, dar a transmis mesaje și către adversari. Fostul candidat la prezidențiale a vorbit despre credință, libertate și viitorul României.
În discursul său, Georgescu a făcut referire la Dumnezeu, la credința creștină și la ceea ce consideră a fi nedreptățile la care a fost supus. De asemenea, le-a mulțumit celor care l-au susținut în această perioadă, dar și-a îndreptat atenția către adversarii săi, despre care a spus că i-a iertat.
Călin Georgescu le-a mulțumit soției și copiilor. Mesaj special pentru avocații săi
O parte importantă a discursului a fost dedicată familiei sale, despre care a spus că i-a fost alături pe parcursul întregii perioade. Călin Georgescu a avut cuvinte de apreciere pentru cei trei băieți ai săi și pentru soția sa, căreia i-a atribuit un rol important în susținerea sa.
Mesaj pentru românii care l-au susținut și pentru jurnaliștii care i-au fost alături
Călin Georgescu a adresat mulțumiri și susținătorilor săi, cărora le-a recunoscut sprijinul din perioada în care s-a confruntat cu problemele judiciare. Acesta a vorbit despre rugăciunile primite și despre solidaritatea celor care i-au transmis mesaje de susținere.
Călin Georgescu spune că și-a iertat adversarii: „M-au apropiat foarte mult de Dumnezeu”
Un alt pasaj al declarației a fost dedicat persoanelor pe care Călin Georgescu le consideră adversarii săi. Acesta le-a mulțumit inclusiv celor care l-au criticat și celor despre care afirmă că l-au trădat, susținând că experiențele respective l-au apropiat și mai mult de credință.
Fostul candidat a afirmat că îi iartă pe toți și că lasă judecarea faptelor în seama dreptății divine.
Fostul candidat susține că dosarele sale sunt fabricate politic
Călin Georgescu a vorbit și despre situația sa juridică, afirmând că este nevinovat și calificând dosarul în care este cercetat drept unul fabricat politic. În discursul său, a folosit și metafora spicului de grâu, despre care a spus că devine mai rezistent atunci când este expus vântului.
Ce le-a transmis românilor despre viitorul țării și conducătorii pe care îi dorește
În continuarea declarației, Călin Georgescu a vorbit despre viziunea sa privind viitorul României și despre principiile în care consideră că ar trebui să fie condusă țara. Acesta a susținut că renașterea României este posibilă numai prin respectarea valorilor și legilor lui Dumnezeu și a descris modelul de conducător pe care îl consideră potrivit.
Călin Georgescu vorbește despre libertate, demnitate și conștiință
În ultima parte a discursului, Călin Georgescu a revenit la tema credinței și a făcut referire la ceea ce a numit lupta dintre bine și rău. Acesta a transmis că va continua să susțină poporul român și idealurile de libertate și democrație, invocând totodată sacrificiile și valorile generațiilor anterioare.