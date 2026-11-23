Publicat 23 nov. 2026, 17:29 Actualizat 23 nov. 2026, 17:57 Sursă Realitatea PLUS

Călin Georgescu a făcut declarații ample la ieșirea din Arestul Central, în care a mulțumit familiei, avocaților și susținătorilor, dar a transmis mesaje și către adversari. Fostul candidat la prezidențiale a vorbit despre credință, libertate și viitorul României.

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