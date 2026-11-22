Publicat 22 nov. 2026, 23:23 Actualizat 22 nov. 2026, 23:24 Sursă Realitatea PLUS

Adriana Ungureanu, consiliera liberală mazilită de Ilie Bolojan în scandalul tortului, a anunțat duminică seara, în exclusivitate la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu, că va contesta în instanță decizia de excludere din partid. Ea a declarat că, după 25 de ani de activitate în Partidul Național Liberal, a aflat despre această măsură prin intermediul unui comunicat.

Distribuie articolul