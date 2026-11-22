Advertising
Advertising
ExclusivPolitica· 1 min citire
Consiliera mazilită de Bolojan rupe tăcerea: ”Am oferit un tort și a căzut cerul peste PNL. Sunt liberală, nu trădătoare”
FOTO: Facebook
Publicat22 nov. 2026, 23:23
Actualizat22 nov. 2026, 23:24
SursăRealitatea PLUS
Adriana Ungureanu, consiliera liberală mazilită de Ilie Bolojan în scandalul tortului, a anunțat duminică seara, în exclusivitate la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu, că va contesta în instanță decizia de excludere din partid. Ea a declarat că, după 25 de ani de activitate în Partidul Național Liberal, a aflat despre această măsură prin intermediul unui comunicat.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News