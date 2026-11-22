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Politica· 1 min citire
Luis Lazarus: ”Societatea românească s-a radicalizat din cauza disperării. Oamenii văd că nu pot să facă nimic”
Publicat22 nov. 2026, 21:32
Actualizat22 nov. 2026, 21:34
SursăRealitatea PLUS
Luis Lazarus, președintele Partidului Dreptate și Frăție, a declarat că radicalizarea societății românești este alimentată de nemulțumirea, frustrarea și disperarea oamenilor, care se confruntă zilnic cu un sistem pe care îl consideră corupt și incapabil să le rezolve problemele. Acesta a vorbit și despre rolul rețelelor sociale și al boților în campaniile electorale, făcând referire la alegerile prezidențiale din 2014 și la ascensiunea USR în 2019. Totodată, Lazarus a criticat politicile de mediu ale Uniunii Europene și modul în care autoritățile au gestionat pădurile și lucrările de prevenire a inundațiilor din România.
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