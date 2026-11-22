Publicat 22 nov. 2026, 21:32 Actualizat 22 nov. 2026, 21:34 Sursă Realitatea PLUS

Luis Lazarus, președintele Partidului Dreptate și Frăție, a declarat că radicalizarea societății românești este alimentată de nemulțumirea, frustrarea și disperarea oamenilor, care se confruntă zilnic cu un sistem pe care îl consideră corupt și incapabil să le rezolve problemele. Acesta a vorbit și despre rolul rețelelor sociale și al boților în campaniile electorale, făcând referire la alegerile prezidențiale din 2014 și la ascensiunea USR în 2019. Totodată, Lazarus a criticat politicile de mediu ale Uniunii Europene și modul în care autoritățile au gestionat pădurile și lucrările de prevenire a inundațiilor din România.

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