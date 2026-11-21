Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 nov. 2026, 12:16

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan lansează un avertisment dur privind viitorul partidelor tradiționale din Europa, pe care le acuză că s-au îndepărtat de cetățeni și au pierdut contactul cu problemele reale ale societății. Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta susține că formațiunile politice care au dominat timp de decenii scena europeană sunt tot mai vulnerabile în fața partidelor antisistem. Rareș Bogdan oferă exemple din Germania, Franța, Italia, Grecia, Olanda și Austria, unde crizele economice, migrația și nemulțumirile sociale au schimbat raportul de forțe politice.

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