Publicat 20 nov. 2026, 19:19 Sursă Realitatea PLUS

Fondatorul AUR, Marius Lulea, a criticat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, modul în care statul român gestionează banii publici și a susținut că dezvoltarea economică trebuie să se bazeze pe susținerea mediului privat, a antreprenorilor și a producției naționale. Acesta a atras atenția că, în ultimii ani, serviciile publice și-au diminuat calitatea, în timp ce sectorul privat a reușit să se dezvolte și să obțină performanțe chiar și cu resurse financiare mai reduse.

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