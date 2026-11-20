Fondatorul AUR, Marius Lulea, a criticat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, modul în care statul român gestionează banii publici și a susținut că dezvoltarea economică trebuie să se bazeze pe susținerea mediului privat, a antreprenorilor și a producției naționale. Acesta a atras atenția că, în ultimii ani, serviciile publice și-au diminuat calitatea, în timp ce sectorul privat a reușit să se dezvolte și să obțină performanțe chiar și cu resurse financiare mai reduse.
În intervenția sa la Realitatea PLUS, Marius Lulea a făcut o comparație între evoluția serviciilor publice și cea a serviciilor private, susținând că majorarea cheltuielilor statului nu a adus automat o îmbunătățire a calității serviciilor oferite cetățenilor.
Exemplul celor 400 de lei: bani care ar putea rămâne în buzunarele românilor
Fondatorul AUR a explicat că sumele care nu mai sunt risipite prin cheltuieli administrative pot avea un impact direct asupra nivelului de trai al populației. Acesta a dat exemplul unei familii care ar putea folosi 400 de lei pentru achiziția alimentelor necesare mai multor zile sau chiar săptămâni.
Lulea a susținut că statul trebuie să-și reducă treptat implicarea în economie și să lase mai mult spațiu inițiativei private, antreprenorilor și salariaților.
Avertisment privind inflația: banii trebuie să ajungă în economia reală, nu în cheltuielile statului
Un alt subiect abordat de Marius Lulea a fost politica monetară și posibilitatea creșterii masei monetare. Acesta a susținut că România are resurse care ar putea contribui la dezvoltarea economiei, însă banii trebuie direcționați către activități productive, nu către majorarea cheltuielilor publice.
În opinia sa, injectarea de bani în economie fără o creștere corespunzătoare a producției ar pune presiune asupra acelorași bunuri și servicii disponibile pe piață, alimentând inflația.
România trebuie să producă mai mult și să reducă dependența de importuri
Fondatorul AUR a insistat asupra necesității valorificării resurselor interne, în special a celor agricole și naturale. Acesta a susținut că România are specialiști, forță de muncă și resurse suficiente pentru a dezvolta o economie bazată pe producție și valoare adăugată.
Acesta a pledat pentru dezvoltarea producției interne, astfel încât România să nu mai depindă în aceeași măsură de importuri și să nu exporte materii prime ieftine, pe care ulterior să le cumpere sub formă de produse finite la prețuri mai mari.
Lulea cere dialog politic și reforme pentru ca România să nu lase datorii generațiilor viitoare
În final, Marius Lulea a criticat lipsa dialogului dintre partidele politice și a susținut că reformele administrative și economice trebuie construite prin consens, nu prin conflicte politice permanente.
Acesta a invocat modelul Elveției, în care dialogul și identificarea unor soluții comune sunt importante pentru funcționarea societății.
Fondatorul AUR a susținut că România trebuie să lase generațiilor viitoare o economie productivă, investiții și infrastructură, nu doar obligații financiare acumulate de stat.