Guvernul a aprobat vineri, 20 noiembrie, Memorandumul prin care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va putea angaja 130 de persoane pentru operaționalizarea tunelului Curtea de Argeș (Momaia), funcționarea platformei electronice Toll.ro și asigurarea intervențiilor pe timp de iarnă.
Potrivit anunțului făcut vineri, 20 noiembrie, de ministrul Transporturilor Ștefan Ovidiu Popa într-un mesaj postat pe Facebook, documentul aprobat în ședința de Guvern permite ocuparea unor posturi vacante din cadrul CNAIR, necesare pentru asigurarea funcționării infrastructurii rutiere și a serviciilor aflate în responsabilitatea companiei.
Cea mai mare parte a personalului va fi repartizată pentru activitățile de mentenanță, operare și intervenție.
Astfel, pentru mentenanța, intervenția și monitorizarea tunelului Curtea de Argeș (Momaia), CNAIR va putea angaja 14 persoane. Aceștia vor asigura funcționarea tunelului în regim permanent, 24 de ore din 24, prin organizarea activității în ture de câte 8 ore. Personalul va avea responsabilități legate de monitorizarea infrastructurii, mentenanță și intervenția în situațiile care pot apărea în exploatarea tunelului.
Alte 40 de persoane vor fi angajate pentru operarea și mentenanța platformei electronice Toll.ro. Acestea vor asigura și desfășurarea activităților specifice sistemului electronic, necesar administrării serviciilor asociate platformei.
76 de persoane, angajate pentru intervențiile pe timp de iarnă
Memorandumul aprobat de Guvern prevede și angajarea a 76 de persoane pe perioadă determinată, pentru intervențiile necesare în sezonul rece.
Personalul suplimentar va contribui la activitățile de întreținere și intervenție pe rețeaua rutieră, în condițiile specifice sezonului de iarnă.
În total, măsurile aprobate permit CNAIR să angajeze 130 de persoane, repartizate astfel:
14 persoane pentru tunelul Curtea de Argeș (Momaia);
40 de persoane pentru platforma electronică Toll.ro;
76 de persoane pentru intervențiile pe timp de iarnă.
Ministrul Transporturilor a prezentat aprobarea memorandumului drept un prim pas către o administrare mai eficientă a infrastructurii rutiere din România.