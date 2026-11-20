Scris de Dana Bărăgan Publicat: 20 nov. 2026, 12:10

Guvernul a aprobat vineri, 20 noiembrie, Memorandumul prin care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va putea angaja 130 de persoane pentru operaționalizarea tunelului Curtea de Argeș (Momaia), funcționarea platformei electronice Toll.ro și asigurarea intervențiilor pe timp de iarnă.

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