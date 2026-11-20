Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 nov. 2026, 11:15

Premierul României, Luca Niculescu, a anunţat, în cadrul şedinţei de Guvern, că, începând de joi, funcționează un task force coordonat de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, care va analiza şi va stabili măsuri pentru sprijinirea cetăţenilor şi a marilor consumatori industriali, în vederea asigurării aprovizionării cu energie electrică şi gaze naturale pe perioada iernii.

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