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ExclusivPolitica· 1 min citire
Fost ministru al Finanțelor, anunț despre impozitul pe salariul minim: ”Românii ar putea primi 180 de lei în plus”
Publicat20 nov. 2026, 09:53
Actualizat20 nov. 2026, 10:00
SursăRealitatea PLUS
Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a anunțat joi seară, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, că românii care câștigă salariul minim ar putea beneficia de impozit zero pe venit, ceea ce le-ar aduce aproximativ 180-190 de lei în plus lunar. Potrivit acestuia, Ministerul Muncii analizează mai multe variante de reducere a impozitării salariilor.
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