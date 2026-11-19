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Politica· 2 min citire
Cine conduce, de fapt, Guvernul? Nicușor Dan, despre puterea lui Marian Neacșu: „Este un profesionist!”
Nicușor Dan, despre puterea lui Marian Neacșu: „Este un profesionist!” Foto/Inquam/Arhivă
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă Marian Neacșu a ajuns să aibă mai multă putere decât premierul, în condițiile în care vicepremierul coordonează 11 ministere și avizează proiecte cu impact bugetar pentru alte 15. Șeful statului a respins categoric această variantă, l-a numit pe Neacșu „un profesionist” și a explicat cine are ultimul cuvânt în Guvern.
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