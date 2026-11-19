Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 nov. 2026, 19:56

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă Marian Neacșu a ajuns să aibă mai multă putere decât premierul, în condițiile în care vicepremierul coordonează 11 ministere și avizează proiecte cu impact bugetar pentru alte 15. Șeful statului a respins categoric această variantă, l-a numit pe Neacșu „un profesionist” și a explicat cine are ultimul cuvânt în Guvern.

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