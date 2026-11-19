Președintele PSD Sorin Grindeanu consideră că România se află în fața unei oportunități importante în contextul schimbărilor geopolitice internaționale, însă trebuie să își schimbe mentalitatea și să renunțe la ideea că apartenența la Uniunea Europeană și poziția strategică îi asigură automat un rol important în regiune și în lume. Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul Bucharest Forum – „Where Europe meets the World”, unde liderul social-democrat a vorbit despre transformările ordinii internaționale și despre necesitatea ca România să își definească mai clar propriile interese și obiective strategice.
Sorin Grindeanu a făcut referire la întâlnirea trilaterală de joi, 19 noiembrie, dintre președintele american Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping de la Shenzhen (China), subliniind că discuțiile dintre marile puteri pot avea implicații importante asupra viitorului securității internaționale, al influenței politice și al relațiilor economice.
În context, Grindeanu a atras atenția că marile puteri discută despre viitorul ordinii internaționale, securitate, influență și raporturi economice, iar România trebuie să decidă dacă va rămâne un simplu spectator al acestor schimbări sau va reuși să își construiască propriul rol.
Ce avertisment a transmis Grindeanu
Președintele PSD a susținut că poziția geostrategică a României și statutul de membru al Uniunii Europene reprezintă avantaje importante, dar nu sunt suficiente pentru a garanta influența țării în plan internațional.
În opinia sa, România trebuie să își asume un rol activ în proiectele regionale și europene, să dezvolte infrastructura strategică și să contribuie la conectarea marilor coridoare economice și de transport.
Grindeanu a subliniat, totodată, că România trebuie să treacă de la statutul de țară aflată pe traseul unor coridoare strategice la cel de actor implicat în dezvoltarea și conectarea acestora.
Declarațiile au fost făcute în contextul reuniunii trilaterale dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, organizată în China, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), o întâlnire urmărită la nivel internațional pentru implicațiile sale asupra relațiilor dintre marile puteri.