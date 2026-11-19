Publicat 19 nov. 2026, 12:49 Actualizat 19 nov. 2026, 12:53

Președintele PSD Sorin Grindeanu consideră că România se află în fața unei oportunități importante în contextul schimbărilor geopolitice internaționale, însă trebuie să își schimbe mentalitatea și să renunțe la ideea că apartenența la Uniunea Europeană și poziția strategică îi asigură automat un rol important în regiune și în lume. Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul Bucharest Forum – „Where Europe meets the World”, unde liderul social-democrat a vorbit despre transformările ordinii internaționale și despre necesitatea ca România să își definească mai clar propriile interese și obiective strategice.

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