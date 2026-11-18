Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 nov. 2026, 20:27

Inteligența artificială i-a scris argumentele, dar nu i-a salvat cariera. Un avocat român nu va mai putea reprezenta sau asista justițiabili la CEDO timp de doi ani, după ce a folosit trimiteri juridice inventate de AI.

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