Rețea de contrabandă cu țigări, descoperită în trenul Kiev - Chișinău - București. Marfa era descărcată în Gara Grivița și vândută inclusiv angajaților CFR

O operațiune de contrabandă cu țigări provenite din Republica Moldova a fost descoperită de procurori, după ce anchetatorii au identificat o metodă prin care produsele erau introduse ilegal în România cu trenul internațional IR 401, pe ruta Kiev – Chișinău – București. Țigările erau ascunse în compartimente ale vagoanelor și descărcate în Capitală după ce călătorii coborau din tren. Ulterior, marfa era transportată la diferite adrese și comercializată inclusiv către angajați ai CFR.
Șase persoane, printre care și un salariat al companiei feroviare, sunt cercetate în acest dosar pentru contrabandă asimilată. Patru dintre suspecți au fost plasați în arest la domiciliu, în timp ce alți doi se află sub control judiciar.
Cum erau introduse țigările de contrabandă în România cu trenul internațional
Potrivit informațiilor transmise luni de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, presupusa activitate infracțională s-ar fi desfășurat în perioada octombrie-noiembrie 2026.
Anchetatorii susțin că transporturile de țigări erau realizate cu ajutorul trenului IR 401, care circulă pe relația Kiev – Chișinău – București. Produsele provenite din Republica Moldova erau ascunse în diferite spații ale vagoanelor, pentru a evita verificările vamale de la intrarea în țară.
Trenul ajungea în Gara de Nord din București, unde călătorii coborau. Ulterior, garnitura era deplasată în zona Reviziei Grivița, pentru verificările tehnice necesare înaintea cursei de retur către Chișinău și Kiev.
Acesta era momentul în care, potrivit procurorilor, intra în acțiune grupul implicat în descărcarea mărfii.
Țigările erau scoase din vagoane cu ajutorul unui angajat CFR
Conform anchetatorilor, operațiunea ar fi fost posibilă și cu sprijinul unui angajat al Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, care avea atribuții de supraveghere a zonei în care staționa trenul.
În timpul opririi garniturii, acesta ar fi facilitat activitatea celorlalți membri ai grupului. Patru inculpați și o altă persoană a cărei identitate nu a fost stabilită până în prezent ar fi scos țigările din compartimentele ascunse ale vagoanelor.
Ulterior, produsele erau transportate cu mașinile către locuințele persoanelor implicate sau către alte spații folosite pentru depozitare.
Procurorii au precizat că descărcarea avea loc, de regulă, pe partea trenului dinspre Calea Giulești, în apropierea străzii Topraisar.
Odată ajunse la destinație, țigările erau distribuite și vândute în București, inclusiv unor persoane care lucrau în cadrul CFR.
Doi suspecți, prinși în flagrant cu țigări de contrabandă
Ancheta a dus la prinderea în flagrant a două persoane, la sfârșitul săptămânii trecute. Acestea transportau cu două autoturisme mai multe pachete de țigări aduse din Republica Moldova, care ar fi intrat în România în aceeași zi cu trenul IR 401.
În urma verificărilor efectuate asupra celor două mașini, polițiștii au descoperit 20.000 de țigarete.
De asemenea, în autoturisme au fost găsite mai multe sume de bani în diferite valute:
- 11.138 de lei;
- 500 de euro;
- 200 de lire sterline;
- 100 de dolari.
Banii au fost ridicați de anchetatori și urmează să fie analizați în cadrul cercetărilor.
41 de percheziții în București și alte cinci județe
În aceeași zi, procurorii și organele de cercetare penală au desfășurat o amplă operațiune, în cadrul căreia au fost puse în executare 41 de mandate de percheziție domiciliară.
Acțiunile au vizat adrese din București și din județele Ilfov, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova și Teleorman.
În urma descinderilor, anchetatorii au găsit alte 51.500 de țigarete provenite din Republica Moldova, care au fost ridicate pentru continuarea investigațiilor.
Verificările au vizat și autoturismul unui alt inculpat, care s-a prezentat din proprie inițiativă în momentul desfășurării unei percheziții domiciliare. În interiorul mașinii au fost descoperite încă 12.160 de țigarete.
Astfel, în urma flagrantului și a perchezițiilor, au fost identificate în total 83.660 de țigarete provenite din Republica Moldova.
Șase persoane, cercetate pentru contrabandă asimilată. Ce măsuri au fost luate
Procurorii au anunțat începerea urmăririi penale față de șase persoane, între care se află și un angajat CFR, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă asimilată.
În urma măsurilor dispuse în dosar, patru dintre persoanele cercetate au fost plasate în arest la domiciliu, iar alte două se află sub control judiciar.
Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și clarificarea modului în care țigările erau introduse în țară, depozitate și distribuite pe piața din București.
Procurorii încearcă să stabilească și dacă există alte persoane care au sprijinit presupusa rețea de contrabandă, inclusiv în interiorul sistemului feroviar.