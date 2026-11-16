Rețea de contrabandă cu țigări, descoperită în trenul Kiev - Chișinău - București. Marfa era descărcată în Gara Grivița și vândută inclusiv angajaților CFR

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 nov. 2026, 15:26

O operațiune de contrabandă cu țigări provenite din Republica Moldova a fost descoperită de procurori, după ce anchetatorii au identificat o metodă prin care produsele erau introduse ilegal în România cu trenul internațional IR 401, pe ruta Kiev – Chișinău – București. Țigările erau ascunse în compartimente ale vagoanelor și descărcate în Capitală după ce călătorii coborau din tren. Ulterior, marfa era transportată la diferite adrese și comercializată inclusiv către angajați ai CFR.

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