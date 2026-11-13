Un profesor pensionar a dat în judecată școala din cauza gălăgiei făcute de elevi. Câți bani a cerut despăgubiri

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 nov. 2026, 12:02

Remy D., fost cadru didactic la Școala Profesională de Industrie Alimentară din comuna Țibana, județul Iași, locuiește chiar lângă curtea unității de învățământ. Bărbatul susține că, încă din 2014, a încercat să rezolve problema zgomotului, adresându-se conducerii școlii, Inspectoratului Școlar Județean și Consiliului Local. În lipsa unor rezultate concrete, acesta a decis să apeleze la instanță și să ceară daune morale în valoare de 5.000 de euro.

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