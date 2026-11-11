Dominic Fritz, înfrângere la Tribunalul Timiș. Ce au decis magistrații

Dominic Fritz a primit o nouă decizie nefavorabilă la Tribunalul Timiș, care a respins miercuri, 11 noiembrie, solicitarea prin care edilul Timișoarei încerca să obțină anularea ordinului de retragere din funcția de primar, relatează Realitatea PLUS. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs.
Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, instanța din Timișoara a stabilit că solicitarea formulată de Dominic Fritz nu poate fi admisă. Decizia vine în contextul demersurilor judiciare făcute de liderul USR pentru a contesta măsura care îl vizează.
Ce altă decizie mai așteaptă Dominic Fritz de la același tribunal
Miza procesului este însă mai amplă. Dominic Fritz așteaptă, însă, un răspuns din partea aceleiași instanțe cu privire la o altă solicitare depusă, prin care cere sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Prin acest demers, liderul USR speră să obțină la nivel european o soluție care ar putea permite răsturnarea deciziei definitive care îl vizează.
De ce și-a pierdut Fritz mandatul de primar
Potrivit informațiilor prezentate în relatarea Realitatea PLUS, decizia care îl vizează pe Dominic Fritz a fost dispusă în contextul în care acesta ar fi obținut finanțare de la un om de afaceri pe care, ulterior, l-ar fi avantajat printr-o decizie luată în calitate de primar al Timișoarei.
Motivarea deciziei definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în dosarul lui Dominic Fritz arată în ce a constat conflictul de interese în care s-a aflat primarul Timișoarei și de ce judecătorii au considerat că acesta trebuia să se abțină de la semnarea documentelor privind un PUZ de pe urma căruia putea beneficia o persoană care îi acordase un împrumut de 25.000 de lei pentru campania electorală.
Astfel, potrivit motivării, Fritz știa că era dator față de arhitectul Răzvan Negrișanu și a semnat în mod conștient referatul necesar continuării procedurii, deși avea posibilitatea să delege această atribuție, fără să blocheze proiectul.
În comunicatul transmis pe 18 iunie 2026, ÎCCJ a arătat că, ”în esență”, Fritz a participat la emiterea unui act administrativ prin care, folosindu-și autoritatea funcției, a procurat beneficii propriului creditor, de la care primise un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale pentru Primăria Timișoara.
”Decizia ÎCCJ reconfirmă standardul obiectiv al conflictului de interese”, a precizat instanța supremă, subliniind că existența unei relații financiare directe, participarea la emiterea actului și posibilitatea ca interesul personal să afecteze imparțialitatea exercitării funcției publice sunt elementele relevante în analiza unei astfel de situații.
ÎCCJ a mai arătat că obligația de abținere a alesului local există tocmai pentru a proteja încrederea publică în corectitudinea procesului decizional și pentru a împiedica folosirea autorității publice în favoarea unor interese private, precizând că același standard se aplică indiferent de funcția ocupată sau de apartenența politică.