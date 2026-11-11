Dominic Fritz, înfrângere la Tribunalul Timiș. Ce au decis magistrații

Publicat 11 nov. 2026, 13:27 Actualizat 11 nov. 2026, 13:34 Sursă Realitatea PLUS

Dominic Fritz a primit o nouă decizie nefavorabilă la Tribunalul Timiș, care a respins miercuri, 11 noiembrie, solicitarea prin care edilul Timișoarei încerca să obțină anularea ordinului de retragere din funcția de primar, relatează Realitatea PLUS. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs.

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