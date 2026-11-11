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Justitie· 1 min citire
Călin Georgescu, din nou în fața instanței. Ce dosare are pe rol
Călin Georgescu la DIICOT /Inquam Photos/G. Călin
Publicat11 nov. 2026, 09:12
Actualizat11 nov. 2026, 09:16
SursăRealitatea PLUS
Călin Georgescu ajunge miercuri, 11 noiembrie, din nou în fața instanței. Fostul candidat la prezidențiale urmează să dea explicații în dosarul în care este acuzat de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În paralel, acesta are termen și în dosarul de înșelăciune în care a cerut să fie cercetat sub măsura arestului la domiciliu.
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