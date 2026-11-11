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Justitie· 1 min citire

Călin Georgescu, din nou în fața instanței. Ce dosare are pe rol

Călin Georgescu la DIICOT /Inquam Photos/G. Călin

Călin Georgescu la DIICOT /Inquam Photos/G. Călin

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Scris deRealitatea.NET
Publicat11 nov. 2026, 09:12
Actualizat11 nov. 2026, 09:16
SursăRealitatea PLUS

Călin Georgescu ajunge miercuri, 11 noiembrie, din nou în fața instanței. Fostul candidat la prezidențiale urmează să dea explicații în dosarul în care este acuzat de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În paralel, acesta are termen și în dosarul de înșelăciune în care a cerut să fie cercetat sub măsura arestului la domiciliu.

Călin Georgescu urmează să fie adus miercuri, 11 noiembrie, la Curtea de Apel București (CAB), unde va da explicații în dosarul de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Călin Georgescu se află în Arestul Central până pe data de 27 noiembrie, deși magistrații de la Tribunalul București au decis luni, 9 noiembrie, să îl plaseze în arest la domiciliu.

Prin încheierea din data de 09.11.2026, pronunțată în dosarul nr. 46441/3/2026 al Tribunalului BUCUREŞTI, s-a admis cererea formulată de inculpatul G.C. de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri. Totodată, s-a dispus punerea în libertate a inculpatului G.C., dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză,

se arată în minuta ședinței din 9 noiembrie.

Decizia judecătorilor de la Tribunalul București nu a fost însă una definitivă. Ea a fost, astfel, contestată de procurorii Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Urmează, așadar, ca Georgescu să revină la CAB pentru o decizie definitivă. În prezent, acesta are în față două variante: fie va rămâne în Arestul Central în următoarea perioadă, fie va fi cercetat sub o măsură mai blândă, cum ar controlul judiciar sau arestul la domiciliu.

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