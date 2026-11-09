Operațiunea Jupiter 6. Furt de energie la stațiile pentru mașini electrice. 47 de persoane, vizate de anchetă

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 9 nov. 2026, 10:17

O amplă anchetă privind furtul energiei electrice de la stațiile de încărcare a mașinilor electrice a dus la 30 de percheziții domiciliare, desfășurate luni, 9 noiembrie 2026, în cadrul operațiunii „Jupiter 6”. Potrivit Parchetului General, 47 de persoane sunt, în prezent, cercetate pentru furt și fals informatic, fiind suspectate că ar fi exploatat o vulnerabilitate a aplicației PPC Blue pentru a încărca mașini electrice fără să plătească serviciile.

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