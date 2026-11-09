Operațiunea Jupiter 6. Furt de energie la stațiile pentru mașini electrice. 47 de persoane, vizate de anchetă

O amplă anchetă privind furtul energiei electrice de la stațiile de încărcare a mașinilor electrice a dus la 30 de percheziții domiciliare, desfășurate luni, 9 noiembrie 2026, în cadrul operațiunii „Jupiter 6”. Potrivit Parchetului General, 47 de persoane sunt, în prezent, cercetate pentru furt și fals informatic, fiind suspectate că ar fi exploatat o vulnerabilitate a aplicației PPC Blue pentru a încărca mașini electrice fără să plătească serviciile.
Potrivit comunicatului transmis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în perioada 3 iunie – 30 septembrie 2025, cele 47 de persoane ar fi creat și folosit în mod fraudulos 1.114 conturi de utilizator în aplicația PPC Blue.
Pentru înregistrarea conturilor ar fi fost utilizate date de identificare nereale, precum adrese de e-mail temporare, date personale și coduri numerice personale false. De asemenea, ar fi fost folosite carduri bancare virtuale emise de furnizori de servicii financiare din afara României.
Cum ar fi fost exploatată vulnerabilitatea aplicației PPC Blue?
Anchetatorii susțin că persoanele implicate ar fi profitat de o vulnerabilitate a aplicației mobile, care permitea inițierea unei noi sesiuni de încărcare în interval de 24 de ore de la prima sesiune, fără o nouă autorizare bancară pentru același cont.
Cum erau vândute conturile false și cum se plătea energia consumată?
Din cercetări a reieșit că persoanele care creau conturile frauduloase le-ar fi pus ulterior la dispoziția altor utilizatori, care le foloseau pentru încărcarea mai multor autovehicule electrice. În schimbul accesului la aceste conturi, ar fi fost plătite sume mai mici decât tarifele practicate de operatorul serviciului.
Activitatea ar fi fost organizată prin intermediul platformei WhatsApp, iar banii pentru energia consumată ar fi fost transferați prin aplicații de transfer de bani.
Perchezițiile, în cadrul operațiunii „Jupiter 6”
Cele 30 de mandate de percheziție domiciliară sunt puse în aplicare de procurorul de caz din cadrul Parchetului General și de polițiștii judiciari ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Combatere a Infracțiunilor Informatice. Acțiunea are ca scop documentarea activității infracționale, precum și descoperirea și ridicarea mijloacelor materiale de probă. În acest dosar, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de 47 de persoane pentru infracțiunile de furt și fals informatic.
Parchetul General precizează că efectuarea perchezițiilor domiciliare este un procedeu probatoriu și nu aduce atingere prezumției de nevinovăție de care beneficiază toate persoanele cercetate.