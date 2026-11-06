Un nou caz șocant la Caracal. O femeie a fost înjunghiată pe stradă de fostul soț, după ce își retrăsese plângerea împotriva lui

Publicat 6 nov. 2026, 21:05 Actualizat 6 nov. 2026, 21:12 Sursă Realitatea.net, Vremea noua

Un nou incident grav zguduie municipiul Caracal. O femeie de 34 de ani a fost înjunghiată în plină stradă, vineri seară, iar presa locală notează că agresorul ar fi fostul soț al victimei. Bărbatul a fost reținut, iar IPJ Olt a transmis, într-un comunicat, că femeia reclamase anterior că era amenințată. Cu toate acestea, își retrăsese plângerea cu doar câteva zile înainte de atac.

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