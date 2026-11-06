Un nou caz șocant la Caracal. O femeie a fost înjunghiată pe stradă de fostul soț, după ce își retrăsese plângerea împotriva lui

Un nou incident grav zguduie municipiul Caracal. O femeie de 34 de ani a fost înjunghiată în plină stradă, vineri seară, iar presa locală notează că agresorul ar fi fostul soț al victimei. Bărbatul a fost reținut, iar IPJ Olt a transmis, într-un comunicat, că femeia reclamase anterior că era amenințată. Cu toate acestea, își retrăsese plângerea cu doar câteva zile înainte de atac.
Atacul a avut loc în seara zilei de 6 noiembrie 2026. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, un apel la 112 a anunțat că o femeie a fost înjunghiată de un bărbat care a fugit imediat după comiterea faptei.
Toate echipajele disponibile ale Poliției Municipiului Caracal au fost mobilizate pentru găsirea suspectului. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că agresorul este un bărbat de 44 de ani, despre care Gazeta Nouă scrie că ar fi fostul soț al victimei. Acesta a fost depistat și condus la sediul poliției pentru audieri.
Victima reclamase amenințări și obținuse ordin de protecție
Ancheta a scos la iveală un detaliu cutremurător. Femeia se adresase polițiștilor încă din 4 octombrie 2026, reclamând că fostul partener o amenințase cu acte de violență după ce s-a prezentat la domiciliul ei.
În urma evaluării riscului, polițiștii au constatat existența unui pericol iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu. Totuși, femeia a refuzat montarea unui dispozitiv electronic de monitorizare.
Ulterior, pe 8 octombrie, instanța a emis un ordin de protecție valabil două luni, fără supraveghere electronică. În paralel, pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru amenințare.
Plângerea, retrasă cu patru zile înainte de agresiune
Cel mai dramatic aspect al cazului este că victima s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Caracal cu doar câteva zile înainte de a fi înjunghiată pentru a-și retrage plângerea.
La doar patru zile distanță, femeia a fost atacată și înjunghiată în plină stradă.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs agresiunea și pentru luarea măsurilor legale față de bărbatul acuzat că și-a atacat fosta parteneră.
Legea femicidului, promulgată în aprilie 2026, pusă în aplicare în octombrie
Pe 23 aprilie 2026, președintele Nicușor Dan, a semnat joi legea care vizează prevenirea și combaterea femicidului și a formelor de violență care îl preced, anunțând decizia printr-un mesaj public.
Legea prevede pedepse aspre pentru agresori și promovează măsuri active de prevenire a femicidului și a violenței domestice.
Pe 31 octombrie, ministrul justiției, Radu Marinescu, a declarat, într-un interviu în exclusivitate acordat jurnalistei Alessia Păcuraru pentru Realitatea PLUS, că a semnat ordinul comun prin care se operaționalizează punerea în aplicare a legii femicidului.
Potrivit ministrului, ordinul comun al Ministerului Justiției, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al Ministerului Afacerilor Interne nu a putut fi semnat anterior din cauza limitărilor guvernului interimar.