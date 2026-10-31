Realitatea.NET
Justitie· 1 min citire

EXCLUSIV la Realitatea PLUS. Radu Marinescu anunță operaționalizarea legii femicidului. Ce a declarat ministrul Justiției în interviul realizat de Alessia Păcuraru

Ministrul justiției / Radu Marinescu

Ministrul justiției / Radu Marinescu

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deCatalina Anghel
Publicat31 oct. 2026, 17:16
Actualizat31 oct. 2026, 17:18

Ministrul justiției, Radu Marinescu, a declarat, într-un interviu în exclusivitate acordat jurnalistei Alessia Păcuraru pentru Realitatea PLUS, că a semnat ordinul comun prin care se operaționalizează punerea în aplicare a legii femicidului.

Ordinul comun, semnat după revenirea în minister

Întrebat despre legea femicidului, Radu Marinescu a spus că Ministerul Justiției a contribuit la formula finală a actului normativ, inclusiv în primul său mandat, și s-a declarat mulțumit că legea a fost adoptată. Ministrul a precizat că textul trebuie urmat de măsuri concrete de aplicare.

După ce adopți o lege, trebuie să o și pui în aplicare.

a declarat Radu Marinescu.

Potrivit ministrului, ordinul comun al Ministerului Justiției, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al Ministerului Afacerilor Interne nu a putut fi semnat anterior din cauza limitărilor guvernului interimar.

Când am revenit în Minister, am semnat imediat Ordinul Comun.

a spus ministrul justiției.

Două proiecte pentru directive europene

Marinescu a anunțat că, în ziua interviului, a semnat și două proiecte pentru transpunerea unor directive europene: cea privind traficul de persoane, în legătură cu care a afirmat că România se află în procedură de infringement, și cea privind protecția mediului prin mijloacele dreptului penal. Ministrul a adăugat că proiectele au intrat pe circuitul de avizare și că vor urma și altele.

Interviul integral, realizat în exclusivitate de Alessia Păcuraru pentru Realitatea PLUS, poate fi vizionat pe realitatea.net.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe