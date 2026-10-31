EXCLUSIV la Realitatea PLUS. Radu Marinescu anunță operaționalizarea legii femicidului. Ce a declarat ministrul Justiției în interviul realizat de Alessia Păcuraru

Publicat 31 oct. 2026, 17:16 Actualizat 31 oct. 2026, 17:18

Ministrul justiției, Radu Marinescu, a declarat, într-un interviu în exclusivitate acordat jurnalistei Alessia Păcuraru pentru Realitatea PLUS, că a semnat ordinul comun prin care se operaționalizează punerea în aplicare a legii femicidului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre radu marinescu