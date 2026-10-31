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Justitie· 1 min citire
EXCLUSIV la Realitatea PLUS. Radu Marinescu anunță operaționalizarea legii femicidului. Ce a declarat ministrul Justiției în interviul realizat de Alessia Păcuraru
Ministrul justiției / Radu Marinescu
Publicat31 oct. 2026, 17:16
Actualizat31 oct. 2026, 17:18
Ministrul justiției, Radu Marinescu, a declarat, într-un interviu în exclusivitate acordat jurnalistei Alessia Păcuraru pentru Realitatea PLUS, că a semnat ordinul comun prin care se operaționalizează punerea în aplicare a legii femicidului.
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