Bugetul Sănătății, suplimentat cu 8,3 miliarde de lei. Alexandru Rogobete a anunțat cum vor fi distribuiți banii

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 oct. 2026, 16:35

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri că, în urma rectificării bugetare, bugetul alocat Sănătății a fost majorat cu 8,3 miliarde de lei. Din această sumă, 1,2 miliarde de lei vor reveni Ministerului Sănătății, iar 7,1 miliarde de lei vor fi direcționate către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Potrivit oficialului, fondurile suplimentare vor fi utilizate pentru finanțarea serviciilor medicale și a programelor naționale de sănătate, achitarea datoriilor către spitale și farmacii, precum și pentru susținerea serviciilor de urgență.

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