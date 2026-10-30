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Politica· 1 min citire

Bugetul Sănătății, suplimentat cu 8,3 miliarde de lei. Alexandru Rogobete a anunțat cum vor fi distribuiți banii

FOTO: Gov.ro

FOTO: Gov.ro

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 oct. 2026, 16:35

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri că, în urma rectificării bugetare, bugetul alocat Sănătății a fost majorat cu 8,3 miliarde de lei. Din această sumă, 1,2 miliarde de lei vor reveni Ministerului Sănătății, iar 7,1 miliarde de lei vor fi direcționate către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Potrivit oficialului, fondurile suplimentare vor fi utilizate pentru finanțarea serviciilor medicale și a programelor naționale de sănătate, achitarea datoriilor către spitale și farmacii, precum și pentru susținerea serviciilor de urgență.

Alexandru Rogobete: ”Bugetul din domeniul Sănătății a fost suplimentat cu 8,3 miliarde de lei”

După o perioadă lungă de tăieri făcute fără viziune și de blocaje financiare, sistemul de sănătate a tranzitat cea mai puternică criză financiară din ultimii 10 ani de zile. (...) Astăzi domeniul sănătății, în urma rectificării bugetare, suplimentează bugetul total general cu 8,3 miliarde de lei, 1,2 miliarde de lei pentru Ministerul Sănătății și 7,1 miliarde de lei pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate. La Ministerul Sănătății suma este compusă din deblocarea de 10% în valoare de 500 de milioane de lei, o optimizare și o redistribuire în valoare de 700 de milioane de lei, respectiv o suplimentare de 72 de milioane de lei pentru zona de urgență și de programe

a declarat Alexandru Rogobete, după ședința de Guvern.

Fonduri suplimentare pentru urgențe medicale, ambulanțe și centrele de mari arși

Șeful de la Sănătate a ținut să precizeze faptul că banii vor fi utilizați pentru acoperirea unor nevoi urgente ale sistemului sanitar.

Aproximativ 170 de milioane de lei vor fi alocați suplimentar față de cele 150 de milioane alocate deja săptămâna trecută către unitățile de primiri urgențe, zona de acțiuni prioritare, anestezie, terapie intensivă, neonatologie, traumă, arși grav, pacienți cu infarct, cu AVC - 100 de milioane de lei, pentru serviciile de ambulanță județene, respectiv București - Ilfov - 183 de milioane de lei și o suplimentare a proiectelor derulate prin Banca Mondială, cele trei centre de arși grav, în valoare de 115 milioane de lei

a mai spus acesta.

CNAS ar putea primi fonduri suplimentare la a doua rectificare bugetară

Suplimentarea bugetului CNAS cu 7,1 miliarde de lei include 3,2 miliarde de lei fonduri noi și 3,9 miliarde de lei provenite din deblocarea și redistribuirea a 10% din buget. Sumele vor fi utilizate pentru finanțarea programelor naționale de sănătate, inclusiv cele dedicate pacienților oncologici, cu boli cardiovasculare și diabet, dar și pentru achitarea datoriilor către spitalele publice și farmacii pentru serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale furnizate.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cel mai probabil, la a doua rectificare va mai beneficia de o ajustare pozitivă, pentru că aceste 7,1 miliarde acoperă, și am hotărât așa, să acoperim zona de servicii medicale, zona de programe, zona de spitale, astfel încât pacientul și spitalele să nu mai fie sub presiunea financiară a funcționării și să nu mai asistăm la scenele din această vară-toamnă când pacienții alergau între spitale pentru a-și găsi medicamentele, pentru că spitalele nu mai aveau resurse financiare suficiente pentru a pune comenzi și a susține stocurile. Cu toate acestea, rămâne un rest de 4,7 miliarde de lei pentru zona de concedii medicale, unde împreună am hotărât să le completăm la a doua rectificare bugetară

a conchis ministrul Rogobete.
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