Advertising
Advertising
ExclusivPolitica· 2 min citire
Radu Oprea despre verificările SAFE: deciziile s-au luat la Cancelaria lui Bolojan, cei responsabili trebuei să dea explicații
Ministrul Apărării, Stefan Radu Oprea (PSD)
Publicat30 oct. 2026, 16:48
SursăRealitatea PLUS, rea
Scandalul programului european SAFE ia amploare. Într-o intervenție exclusivă la Realitatea PLUS, noul ministru al Apărării, Radu Oprea, a explicat că a dispus un control amplu la Direcția Generală pentru Armamente din cadrul MApN, deoarece foștii oficiali din Guvernul Bolojan, care aveau responsabilități directe, au refuzat o discuție directă, lămuritoare. Oprea i-a nominalizat pe șeful cancelariei, Mihai Jurca și pe miniștrii USR Radu Miruță și Irineu Darău.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News