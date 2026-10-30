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Radu Oprea despre verificările SAFE: deciziile s-au luat la Cancelaria lui Bolojan, cei responsabili trebuei să dea explicații

Ministrul Apărării, Stefan Radu Oprea﻿ (PSD)

Ministrul Apărării, Stefan Radu Oprea﻿ (PSD)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat30 oct. 2026, 16:48
SursăRealitatea PLUS, rea

Scandalul programului european SAFE ia amploare. Într-o intervenție exclusivă la Realitatea PLUS, noul ministru al Apărării, Radu Oprea, a explicat că a dispus un control amplu la Direcția Generală pentru Armamente din cadrul MApN, deoarece foștii oficiali din Guvernul Bolojan, care aveau responsabilități directe, au refuzat o discuție directă, lămuritoare. Oprea i-a nominalizat pe șeful cancelariei, Mihai Jurca și pe miniștrii USR Radu Miruță și Irineu Darău.

În intervenția sa, în exlucivitate la Realitatea Plus, Radu Oprea a explicat că amploarea dosarului și volumul foarte mare de documente l-au determinat să solicite implicarea Corpului de Control al ministerului pentru a verifica atât elementele tehnice, cât și procedurile de atribuire și condițiile financiare ale contractelor.

Oprea: Volumul de date este foarte mare, trebuie analizate de specialiști

Trebuie să obținem cât mai repede explicații legate de programul SAFE, este o chestiune pe care am promis-o în timpul audierilor în Parlament. Până la urmă vorbim de banii tuturor cetățenilor din România.

Cât de repede, volumul este destul de mare pentru că am început să mă uit și eu pe aceste contracte, dar fiind volumul foarte mare am spus că este necesar să intervină Corpul de Control.

a declarat Radu Oprea, ministrul Apărării.

Ministrul a precizat că verificările vor viza inclusiv caracteristicile tehnice ale echipamentelor achiziționate, respectarea procedurilor și raportul dintre specificații și prețurile negociate.

Ne uităm la specificațiile tehnice, adică echipamentele pe care le vom primi să corespundă nevoilor de dotare pentru care au fost comandate.

Ne uităm, de asemenea, ca procedurile să fie corecte, să fie îndeplinite corect și ne uităm la comparația dintre specificațiile tehnice și prețurile altor produse similare.

a precizat noul șef al Apărării.

Acuzații la adresa foștilor decidenți USR și PNL: Ei ar fi trebuit să inițieze aceste discuții, să avem și o responsabilitate directă

Radu Oprea susține că principalele decizii privind programul SAFE au fost luate în cadrul grupului de lucru de la Cancelaria Prim-Ministrului (Ilie Bolojan - N.R.) și consideră că responsabilitatea trebuie clarificată la nivelul tuturor instituțiilor implicate.

Acestea sunt temele pe care eu am rugat, am semnat ordinul prin care Corpul de Control va face această verificare.

Deciziile au fost luate în grupul de lucru de la Cancelaria Primului Ministru (Ilie Bolojan – n.r.), din care făcea parte Mihai Jurcă, pe poziția de șef al Cancelariei la momentul respectiv, și, desigur, ar fi trebuit să fie acolo ministrul Economiei (Iruneu Darău - N.R.) pentru partea de cooperare industrială.

Adică ce și cât producem în România. Și ar fi trebuit să fie ministrul Apărării de la acea vreme, Radu Miruță. Ei ar fi trebuit să formalizeze aceste discuții ca să avem și o responsabilitate directă.

a mai precizat Oprea.

Declarațiile vin într-un moment în care programul SAFE este intens dezbătut în spațiul public, pe fondul întrebărilor legate de transparența procesului de selecție, de participarea industriei românești de apărare și de beneficiile economice pe care aceste contracte le vor aduce României.

Radu Oprea trimite Corpul de Control la Direcția de Achiziții Arme a Ministerului Apărării

Controlul dispus de noul ministru al Apărării ar urma să stabilească dacă procedurile au fost respectate și dacă statul român a negociat în condiții avantajoase achizițiile derulate prin programul european de înzestrare.

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