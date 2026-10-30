Luca Niculescu, înaintea ședinței de Guvern: ”Vom rezolva azi problemele urgente de finanțare din Sănătate”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 oct. 2026, 13:42

Premierul României, Luca Niculescu, a declarat vineri, înaintea ședinței de Guvern, că prima rectificare bugetară va asigura fondurile necesare pentru domeniul Sănătății, inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare și servicii medicale destinate pacienților, precum și pentru cei incluși în programele naționale de sănătate.

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