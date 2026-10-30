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Politica· 1 min citire

Luca Niculescu, înaintea ședinței de Guvern: ”Vom rezolva azi problemele urgente de finanțare din Sănătate”

FOTO: Gov.ro

FOTO: Gov.ro

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 oct. 2026, 13:42

Premierul României, Luca Niculescu, a declarat vineri, înaintea ședinței de Guvern, că prima rectificare bugetară va asigura fondurile necesare pentru domeniul Sănătății, inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare și servicii medicale destinate pacienților, precum și pentru cei incluși în programele naționale de sănătate.

Luca Niculescu: ”Nu putem face totul deodată”

Avem spre discuție și aprobare un pachet considerabil de măsuri care să răspundă preocupărilor și cerințelor românilor. Nu putem face totul deodată, cum am mai spus, dar deciziile de azi sunt un pas important. Sunt câteva teme mari pe care le avem în vedere: rectificarea bugetară, accelerarea finalizării PNRR și pregătirea pentru iarnă. Vom rezolva în ședința de guvern de azi problemele urgente de finanțare din Sănătate. Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor primi azi, prin această primă rectificare bugetară realizată, sume prin care asigurăm medicamente, materiale sanitare, servicii medicale pacienților, inclusiv celor înscriși în programe naționale de sănătate. Și, prin reașezarea pe care o vom decide azi în buget, asigurăm resursele pentru plata tuturor pensiilor până la sfârșitul anului, a drepturilor copiilor și persoanelor cu dizabilități

a declarat Luca Niculescu.

Luca Niculescu: ”Readucem stabilitatea după o lungă perioadă de incertitudine politică”

Mai mult, șeful Executivului a anunat că vor fi transferați banii necesari pentru comunități locale, investiții în agricultură și finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR.

Readucem astfel stabilitatea după o lungă perioadă de incertitudine politică, care a însemnat și incertitudine financiară, păstrând în același timp disciplina bugetară, iar până la sfârșitul acestui an vom prezenta o a doua reașezare a bugetului, pentru a asigura continuitatea serviciilor publice din sănătate, educație, securitate națională și din toate domeniile de activitate. Între timp, domnul ministru al Finanțelor va prezenta un raport privind starea finanțelor țării

a mai spus oficialul.

În plus, premierul Luca Niculescu a menționat că ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, s-a întors recent de la Bruxelles, unde a avut misiunea de a asigura atragerea unor fonduri cât mai mari pentru România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Aici am o rugăminte fermă către toți colegii miniștri, să continue eforturile pentru a prezenta Comisiei Europene cât mai clar și argumentat toate demersurile întreprinse de România pentru soluționarea problemelor restante, pentru că avem termene clare pentru transmiterea clarificărilor solicitate de Comisie și este esențial să le respectăm

a transmis premierul României.
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