Gabriel-Ciprian Ene, numit secretar general al Guvernului. Cine este noul om cheie din interiorul Executivului
Gabriel Ciprian Ene
Premierul Luca Niculescu l-a numit pe Gabriel-Ciprian Ene în funcția de secretar general al Guvernului, una dintre cele mai importante poziții de la Palatul Victoria, cu rang de ministru. Decizia a fost publicată joi seară, 29 octombrie, în Monitorul Oficial, iar noul șef al Secretariatului General al Guvernului își va prelua atribuțiile începând de luni, 2 noiembrie.
Ene vine de la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde ocupă funcția de magistrat-asistent-șef, dar are și un trecut politic în PDL și PNL. Este căsătorit cu o deputată PSD și, potrivit informațiilor apărute în presă, ar beneficia de sprijinul fostului premier Marcel Ciolacu. Numirea sa a stârnit deja reacții, în special din cauza regulilor care interzic magistraților-asistenți să ocupe simultan alte funcții publice.
Luca Niculescu l-a numit pe Gabriel-Ciprian Ene la conducerea Secretariatului General al Guvernului
Decizia semnată de premierul Luca Niculescu a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 905 din 29 octombrie 2026 și stabilește că Gabriel-Ciprian Ene va prelua conducerea Secretariatului General al Guvernului începând cu 2 noiembrie. Funcția are rang de ministru, iar persoana care o ocupă se află în centrul activității administrative de la Palatul Victoria.
Numirea vine la puțin timp după instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu, învestit pe 20 octombrie, și după plecarea lui Dan Reșitnec de la șefia instituției. Acesta din urmă a fost eliberat din funcție, la cerere, pe 21 octombrie, iar atribuțiile sale au fost preluate temporar de secretarul general adjunct Petru Farago. Numirea lui Ene fusese anunțată în presă încă din săptămâna precedentă, pe baza informațiilor venite din interiorul PSD.
Cine este Gabriel-Ciprian Ene. A fost avocat, iar din 2017 lucrează la Înalta Curte
Gabriel-Ciprian Ene este originar din județul Buzău și are o carieră care a trecut prin avocatură, politică locală și sistemul judiciar. Înainte de a ajunge la Înalta Curte de Casație și Justiție, a lucrat ca avocat în Baroul Buzău, dar și în cadrul unei societăți de avocatură din București. Din martie 2017, acesta activează ca magistrat-asistent la instanța supremă, iar în 2026 a fost promovat în funcția de magistrat-asistent-șef al Secției de contencios administrativ și fiscal.
Este una dintre secțiile importante ale Înaltei Curți, unde ajung inclusiv litigii care privesc decizii ale autorităților publice. Potrivit informațiilor din CV-ul său, Ene are studii în Drept și Teologie Ortodoxă și a urmat inclusiv cursuri de master în domeniul juridic. În iunie 2026, acesta și-a susținut teza de doctorat în drept administrativ, având ca temă contenciosul administrativ în România și comparația cu alte sisteme juridice.
Gabriel-Ciprian Ene a fost lider PDL și PNL în Buzău. Trecutul politic al noului secretar general
Înainte să intre în sistemul judiciar, Gabriel-Ciprian Ene a avut și o perioadă de activitate politică. Între 2012 și 2013, acesta a fost consilier local în municipiul Buzău și președinte al organizației municipale a PDL. După fuziunea dintre democrat-liberali și liberali, Ene a ajuns prim-vicepreședinte al organizației municipale PNL Buzău, funcție pe care a ocupat-o în perioada 2014-2015. Așadar, deși numirea sa la Palatul Victoria este susținută de PSD, Ene a avut în trecut funcții de conducere în partidele care au format actualul PNL. Ulterior, a părăsit activitatea politică și și-a continuat cariera în justiție. Experiența sa administrativă și juridică este acum invocată în contextul preluării unei instituții prin care trec documentele și proiectele de acte normative ale Guvernului.
Soția noului șef al SGG este deputată PSD. Gabriela Corina Ene a fost primar în Bihor
Gabriel-Ciprian Ene este căsătorit cu Gabriela Corina Ene, deputată PSD aleasă în județul Bihor la alegerile parlamentare din 2024. Înainte de a ajunge în Parlament, aceasta a fost primar al comunei Căbești, o localitate aflată în apropierea municipiului Beiuș. În Camera Deputaților, Gabriela Corina Ene activează în comisii care se ocupă de administrația publică, probleme juridice și cercetarea abuzurilor.
Legătura de familie a atras atenția în contextul în care postul de secretar general al Guvernului a revenit PSD în urma negocierilor pentru formarea noului Executiv. Potrivit informațiilor publicate de G4Media, Gabriel-Ciprian Ene ar beneficia și de sprijinul fostului premier Marcel Ciolacu, în prezent președinte al Consiliului Județean Buzău. Această susținere este prezentată pe baza unor surse politice, fără o confirmare publică directă din partea celor implicați.
Primarul Buzăului susține că Gabriel-Ciprian Ene ar urma să candideze împotriva sa în 2028
Numirea lui Gabriel-Ciprian Ene a provocat reacții și la Buzău, orașul în care acesta a activat politic în trecut. Primarul Constantin Toma, membru PSD, a declarat că noul secretar general al Guvernului ar urma să fie contracandidatul său la alegerile locale din 2028. Edilul susține că această variantă este discutată de mai mult timp în organizația social-democrată și că Ene ar fi pregătit pentru o eventuală candidatură la Primăria Buzău. Constantin Toma a criticat și experiența administrativă a acestuia, precum și schimbările legislative făcute recent în privința funcției de secretar general al Guvernului. Deocamdată, Gabriel-Ciprian Ene nu a anunțat oficial o candidatură, iar afirmațiile primarului reprezintă poziția acestuia, nu o decizie confirmată a PSD pentru alegerile din 2028.
Ce avere a declarat Gabriel-Ciprian Ene. Terenuri, apartamente și venituri de la Înalta Curte
Potrivit declarației de avere din 2024, disponibilă pe site-ul Înaltei Curți și analizată de presa centrală, Gabriel-Ciprian Ene deține mai multe proprietăți în județul Buzău. Printre acestea se numără un teren intravilan de 1.066 de metri pătrați, un teren agricol de 44.900 de metri pătrați, adică aproape 4,5 hectare, și un apartament de 42 de metri pătrați.
Alături de soția sa, mai deține două proprietăți în județul Bihor. La capitolul mijloace de transport, în declarație apar o motocicletă Mobra fabricată în 1989 și un scuter Piaggio Vespa din 2006. În privința veniturilor, pentru anul 2024 au fost raportate câștiguri salariale de aproximativ 306.000 de lei de la Înalta Curte de Casație și Justiție, echivalentul unei medii de 25.500 de lei lunar. Datele provin din declarația aferentă anului 2024 și nu reprezintă veniturile pe care le va încasa în noua funcție.
Numirea lui Gabriel-Ciprian Ene stârnește controverse. Un deputat USR invocă o posibilă incompatibilitate
Trecerea lui Gabriel-Ciprian Ene de la Înalta Curte la Palatul Victoria a ridicat și o problemă juridică. Deputatul USR Alexandru Dimitriu contestă numirea și susține că fostul magistrat-asistent nu poate ocupa funcția de secretar general al Guvernului dacă își păstrează în același timp statutul din sistemul judiciar.
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