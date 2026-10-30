Gabriel-Ciprian Ene, numit secretar general al Guvernului. Cine este noul om cheie din interiorul Executivului

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 30 oct. 2026, 07:11

Premierul Luca Niculescu l-a numit pe Gabriel-Ciprian Ene în funcția de secretar general al Guvernului, una dintre cele mai importante poziții de la Palatul Victoria, cu rang de ministru. Decizia a fost publicată joi seară, 29 octombrie, în Monitorul Oficial, iar noul șef al Secretariatului General al Guvernului își va prelua atribuțiile începând de luni, 2 noiembrie.

Distribuie articolul