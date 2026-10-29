Ce se întâmplă cu salariile polițiștilor în 2027. Anunțul ministrului Marian Neacșu după discuțiile cu sindicatele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 oct. 2026, 13:10

Angajații Ministerului Afacerilor Interne își vor păstra actualul sistem de plată pentru munca din weekend, a anunțat ministrul Marian Neacșu, după prima întâlnire cu reprezentanții sindicatelor. Vestea vine într-un moment în care polițiștii, jandarmii și ceilalți angajați ai ministerului cer salarii mai bune, plata orelor suplimentare și reguli mai clare pentru pensionare.

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